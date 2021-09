Erntedankwoche auf der Buga mit Rekordgemüse

Patrick Teichmann, Riesengemüsezüchter aus Pößneck, zeigt eine Riesenmöhre in seinem Schrebergarten.

Erfurt. Die Buga schaut auf die Traditionen und lässt sie auf den Ausstellungsgeländen aufleben.

Die vorletzte Buga-Woche zu Erntedank steht ganz im Zeichen der leckeren Speisen. Die Früchte der Gartenarbeit kommen jetzt auf den Tisch. Das wird traditionell gefeiert, auch auf der Bundesgartenschau mit Musik und Tanz und Köstlichkeiten.

Wenn es um Gaben von Feld und aus dem Garten geht, darf einer nicht fehlen: Riesengemüsezüchter Patrick Teichmann wird vor Ort sein und sein Riesengemüse der Saison ausstellen.

Der Garten und BUGA Newsletter Alles Wissenswerte rund um das Thema Garten und die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Pößnecker, der seit 2012 Riesengemüse züchtet, ist regelmäßig in Funk, Fernsehen und Presse vertreten. Neben elf offiziellen Deutschlandrekorden und unzähligen Thüringenrekorden hält er seit letzten September auch einen offiziellen Weltrekord für die ,,meisten in einem Garten kultivierten Riesengemüsesorten“. Einen Stop einzulegen an seinem Stand wird sich sicher lohnen, denn solch eine Gelegenheit, die schwersten, längsten und höchsten Früchte der Saison zu sehen, bietet sich nur über einen kurzen Zeitraum, bevor die Früchte geschlachtet werden, um das Saatgut zu ernten.

Dienstag, 28. September, Kreativgarten Petersberg, 14 und 17.30 Uhr

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Natur & Umwelt.