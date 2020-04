Rauchschwaden steigen von einem Waldbrand in der radioaktiv belasteten Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine auf.

Tschernobyl. Die internationale Ärzte-Organisation „IPPNW“ warnte im Zusammenhang mit den Flächenbränden rund um das ehemalige Atomkraftwerk in Tschernobyl in der Ukraine vor dem Ausbreiten radioaktiver Wolken.

Flächenbrände in der Ukraine: Ärzte-Organisation warnt vor Ausbreitung radioaktiver Wolken

Die Ukraine hat zur Bekämpfung der Brände im radioaktiv belasteten Gebiet um das havarierte Atomkraftwerk Tschernobyl die Zahl der Einsatzkräfte noch einmal massiv erhöht. Insgesamt löschten 1400 Feuerwehrleute die Brandherde in der Sperrzone, wie der Katastrophenschutzdienst am Montag mitteilte. Am Wochenende war von mehr als 700 Einsatzkräften die Rede gewesen. Nach mehr als zwei Wochen andauernder Feuer gab es am Montag noch mindestens sechs Schwelbrände in der Region.

Ungünstiger Wind könnte radioaktive Wolken auch nach Deutschland bringen

In dem radioaktiv belasteten Gebiet wurden mit schwerer Technik Brandschutzschneisen gezogen. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten. In diesem Zusammenhang warnte die internationale Ärzte-Organisation zur Verhinderung eines Atomkriegs (IPPNW) vor einer Verharmlosung der Lage. Es gebe radioaktive Wolken über der Ukraine.

„Bei ungünstiger Wetterlage und Windrichtung könnte auch der Rest Europas, könnte auch Deutschland von den radioaktiven Wolken betroffen sein“, teilte der IPPNW-Co-Vorsitzende Alex Rosen am Montag mit. Stark verdünnte Rauchschwaden hätten bereits Teile Europas erreicht. Feine Messungen hätten einen Anstieg bei den Cäsium-137-Werten gezeigt. Die gemessenen Strahlenwerte seien zwar „keine relevante Gefahr für die Bevölkerung“, sagte Rosen. Es könnten aber auch deutlich stärker verseuchte Teile der Sperrzone in Brand geraten.

In den Vorjahren kam es mehrfach zu Feuern in den unbesiedelten Gebieten der Sperrzone. Als Ursache wird oft Brandstiftung vermutet.

Größte zivile Atomkatastrophe der Menschheit

Nach der Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl am 26. April 1986 wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. Es handelte sich um die größte Atomkatastrophe in der zivilen Nutzung der Kernkraft. Es gab Tausende Tote und Verletzte. Zehntausende Menschen wurden zwangsumgesiedelt.