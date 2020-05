Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harztor positioniert sich zu den Gipsabbauplänen der Firma Saint Gobain Formula

Die Gemeinde Harztor wird im Rahmen der Betroffenenbeteiligung zum Hauptbetriebsplan „Gips- und Anhydrittagebau Woffleben/Himmelsberg“ der Firma Saint Gobain Formula eine Stellungnahme abgeben. Darauf haben sich die Mitglieder des Gemeinderates in ihrer Sitzung am Mittwochabend im Hörsaal der Bundesfachschule für Kälte- und Klimatechnik in Niedersachswerfen verständigt.

Die Entscheidung fällt knapp aus. Zwölf Räte sprechen sich für die Abgabe einer Stellungnahme aus, sieben sind dagegen. „Wir sind es den Bürgern einfach schuldig, uns dazu als Gemeinde zu positionieren“, argumentiert Anne Dumjahn (BF-UWL). Bürgermeister Stephan Klante (CDU), der zu denjenigen gehört, die keine Stellungnahme abgeben möchten, macht den Vorschlag, einen Entwurf zu erarbeiten und diesen dann herumzuschicken.

Dem Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz liegt der Antrag der Firma Saint Gobain Formula aus Walkenried zur Prüfung vor. Dieser beinhaltet neben der Zulassung des Hauptbetriebsplanes 2020 – 2024 die Erweiterung der Abbauflächen. Im Rahmen der Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung wird die Gemeinde Harztor um Abgabe einer Stellungnahme gebeten.