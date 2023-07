Neue Krankheiten im Ilm-Kreis durch eingewanderte Zeckenarten

Die aus Südosteuropa auch in den Ilm-Kreis eingewanderte Auwaldzecke kann im Vergleich zur heimischen Zecke (Gemeiner Holzbock) zusätzliche gefährliche Krankheiten übertragen. Forstleute raten zur Umsicht beim Waldbesuch.

Ilm-Kreis. Thüringenforst gibt Tipps für den Waldbesuch ohne böse Nachwirkungen durch von Zecken übertragbare Krankheiten.

Jährlich erkranken rund 400 Menschen in Thüringen an durch Zecken übertragener Borreliose, ein knappes Dutzend an Hirnhautentzündung (FSME). Auch der Ilm-Kreis gilt als Risikogebiet.

So werden laut Thüringenforst nicht nur heimische Zecken aktiver, es wandern auch neue Arten nach Deutschland ein – und mit ihnen bisher unbekannte Infektionskrankheiten. Die aus Südosteuropa stammende Auwaldzecke zum Beispiel kann zusätzliche gefährliche Krankheiten, wie Rickettsien, übertragen. Um zeckenfrei im Wald unterwegs zu sein, sollten Spaziergänger die Wege nicht verlassen sowie Wiesen, Lichtungen, Gebüsch, Unterholz, Bach- und Flussläufe meiden. Nach dem Waldbesuch sollte der ganze Körper auf Zeckenbefall kontrolliert werden.

Das Tragen heller, geschlossener Kleidung einschließlich Schuhwerk helfe, die dunkel gefärbten Zecken frühzeitig zu erkennen. Auch bei im Wald mitgeführten Hunden oder Pferden sollten Kontrollen durchgeführt werden. Sprays oder Cremes zum Schutz vor Zecken sollten spätestens nach drei Stunden neu aufgetragen werden.

Für Kinder wird empfohlen, zuerst Sonnenschutz aufzutragen und eine Viertelstunde später das Zeckenschutzmittel.