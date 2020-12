Rehkitz auf Südharzer Feld gesichtet

Als Sven Dietze am 30. November eine Fahrradtour von Ilfeld zu den Kiesteichen bei Nordhausen machte, entdeckte er ein Reh, was sich scheinbar auf einen Feld ausruhte.

Unverhofft kommt oft. Frei nach diesem Motto hat unser Leser Sven Dietze kürzlich bei einer Fahrradtour von Ilfeld zu den Nordhäuser Kiesteichen ein Rehkitz vor die Linse bekommen und geistesgegenwärtig auf den Auflöser gedrückt. In der jetzigen Jahreszeit, wenn es schon am späten Nachmittag früh dunkel wird, sind vor allem die Autofahrer gefordert, bei Überlandfahrten ihre Augen offen zu halten und die Geschwindigkeit zu drosseln. Denn die scheuen Tiere können die Geschwindigkeit der Autos nicht einschätzen, so dass es öfter zu Zusammenstößen kommt.