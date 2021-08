So viele Turmfalken in Schmölln wie seit Jahrzehnten nicht mehr

Schmölln/Kummer. Brutdichte hat fast Vorwende-Niveau erreicht. Auch die Schleiereule nutzt fleißig Nisthilfen in Schmölln.

„In Schmölln haben wir in diesem Jahr die größte Dichte von brütenden Turmfalken seit der Wende 1990“, sagt Torsten Pröhl aus Kummer. Damals, so der Naturfreund, habe es in der Stadt um die 20 Pärchen gegeben. Durch Sanierung und Abriss von Gebäuden sank der Bestand bis zur Jahrtausendwende auf fast Null.

Aktuell gibt es Bruten unter anderem am Landratsamtsgebäude auf dem Amtsplatz, der Volkshochschule, dem Heim für Asylbewerber, an allen Schmöllner Schulen, dem Kindergarten der Heimstätte, dem Sozialamt, dem Krankenhaus, der Stadtapotheke sowie den Wohnblöcken der Heimstätte.

Auch in den Schmöllner Ortsteilen Untschen, Wildenbörten Zschernitzsch, Großstöbnitz, Kummer, Nöbdenitz, Weißbach, Sommeritz und Selka gibt es in diesem Jahr erfolgreich brütende Eulen und Falken.

Torsten Pröhl: „Turmfalken und Schleiereulen lassen sich durch ihre menschennahen Brutgewohnheiten leicht mit Nistmöglichkeiten fördern und wir hoffen, die Situation in Zukunft weiter verbessern zu können.“