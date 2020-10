Tausende Kraniche rasten bei Straußfurt

Tausende Kraniche legen derzeit bei Straußfurt eine Rast ein und sammeln sich für den Weiterflug in den warmen Süden.

Straußfurt. Zu Tausenden sammeln sich derzeit die Kraniche am Hochwasserrückhaltebecken bei Straußfurt (Landkreis Sömmerda) und legen eine Rast ein.

Zu Tausenden sammeln sich dort die Vögel, um für den Weiterflug in den wärmeren Süden noch einmal Kraft zu tanken. Um in ihre Winterquartiere zu kommen, nutzen die in Europa brütenden Kraniche unterschiedliche Zugwege – einer führt über das Rückhaltebecken Straußfurt.