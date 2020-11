Die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Siebleben hat das Wasser der Teiche im Mönchspark umgewälzt. So wurde der Sauerstoffgehalt wieder auf ein gesundes Maß gebracht.

Rettung für Teich am Mönchspark in Gotha

Am Freitag war die Freiwillige Feuerwehr Gotha-Siebleben im Mönchspark mit Mannschaft und viel Technik im Einsatz . Doch dort brannte nichts. Über drei Pumpen und sechs Schläuche wurde der mittlere der drei Teiche fünf Stunden lang umgewälzt, berichtet dankbar Wolfang Linke vom Verein Angler-Treff Gotha. Denn in dem Teich hatte sich erstmalig seit vielen Jahren die Sauerstoff-Sättigung extrem verschlechtert. Sie sollte, so Linke, mindestens fünf Milligramm pro Liter betragen. Sind es weniger als drei Milligramm pro Liter, bedeute das für fast alle Fischarten den Tod. Der Verein ist Pächter der Teiche im Mönchspark. Dessen Kontrollen über mehrere Tage ergaben Messergebnisse von unter drei Milligramm pro Liter.