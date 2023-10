Thüringen steht regnerisches und windiges Wochenende bevor

Erfurt/Leipzig. Während es am Freitag nochmals sehr mild wird, erreichen die Temperaturen am Sonntag nur noch maximal 13 Grad.

Deutlich kühler als bisher und regnerisch wird es am Wochenende in Thüringen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, wird der Freitag bei noch einmal 21 bis 26 Grad stark bewölkt. Vor allem im Westen regnet es etwas. Ab dem Mittag reißt die Wolkendecke auf. Es weht ein mäßiger Südwestwind, mit stürmischen Böen in den Kammlagen der Gebirge.

Der Samstag beginnt bedeckt und schauerartigem Regen, der am Nachmittag nachlässt. Bei bis zu 17 bis 19 Grad zeigen sich Wolkenlücken. Der Wind mit starken Windböen im Tiefland und Sturmböen im oberen Bergland lässt während des Tages nach. Bei einem Wechsel zwischen starker und aufgelockerter Bewölkung werden am Sonntag nur noch 10 bis 13 Grad erreicht.