Thüringenforst warnt vor eingeschleppten Waldschädlingen

Erfurt. Ein invasiver Pilz bereitet vor allem den Eschen im Freistaat große Probleme, die sogar zum Aussterben der Baumart führen kann.

Eingeschleppte Schädlinge wie bestimmte Pilze breiten sich nach Einschätzung von Thüringens Landesforstanstalt in den Wäldern des Freistaats immer mehr aus. So habe der Pilz Falsches Weißes Stängelbecherchen nahezu alle Eschen in Thüringen befallen und bringe diese "über kurz oder lang zum Absterben", teilte Thüringenforst am Donnerstag mit. Waldbesitzer verzichteten deshalb seit Jahren auf das Anpflanzen von Eschen. Eschenholz sei als Möbel-, Parkett-, Sportgeräte- und Werkzeugholz sehr beliebt. Der Pilz stamme aus Ostasien und gelte als invasive Art - so werden gebietsfremde Arten bezeichnet, die heimische Arten oder auch Lebensräume beeinträchtigen und Schaden anrichten.

Internationale Warenverkehr ist Hauptgrund

"Nach Erhebungen der Schweizer Forstkollegen werden die meisten gebietsfremden Pilze aus Asien und Nordamerika eingeschleppt. Mutmaßlich spielen Baumschulen und Gärtnereien hier eine Rolle", sagte Thüringenforst-Vorstand Volker Gebhardt. Die Pilze seien auch in privaten Gärten zu finden. Hauptgrund sei der internationale Warenverkehr.

Invasive Pilze fänden sich auch in privaten Gärten, wenn dort exotische Zierpflanzen wüchsen. Wenn dann Pflanzenreste illegal im Wald entsorgt würden, gelange der Pilz dorthin. Teils gelangten invasive Arten aber auch über Verunreinigungen im Saatgut oder durch Futtermittel nach Thüringen. "So fand der Samen einer invasiven Pflanze, des Beifußblättrigen Traubenkrauts, in Vogelfutter seinen Weg nach Europa", teilte Thüringenforst mit.

Die Einschleppung von Pilzen zu verhindern sei schwierig. Die Landesforstanstalt plädierte für strengere Maßnahmen zum Schutz vor durch Pflanzen übertragbaren Krankheiten - "um den interkontinentalen Pflanzenhandel nicht deutlich einschränken zu müssen". Nach Angaben der Landesforstanstalt sind viele nach Europa eingeschleppte Arten in Deutschland unbekannt. "Nach etwas zu suchen, was man nicht kennt, ist ausgesprochen schwierig."