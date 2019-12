Thüringerin setzt sich auf Seychellen für Naturschutz ein

Nur 21 der 115 Inseln auf den Seychellen sind bewohnt, nur 17 touristisch genutzt. Man setzt an einem der schönsten Orte der Welt ganz bewusst auf Ökotourismus und Umweltschutz, um den besonderen Naturraum zu erhalten. Pionier auf diesem Gebiet ist eine Deutsche, die schon fast die Hälfte ihres Lebens auf den Seychellen wohnt: Frauke Fleischer-Dogley. Die Gartenbauingenieurin aus Thüringen kam 1990 auf die Inseln im Indischen Ozean. Heute betreut sie als Geschäftsführerin der Seychelles Islands Foundation die beiden Unesco-Weltnaturerbe-Stätten des Archipels, das Vallée de Mai mit den einmaligen Coco-de-Mer-Palmen auf Praslin und das Aldabra-Atoll.

Frau Fleischer-Dogley, wie sind sie aus Thüringen auf die Seychellen gekommen?

Ich stamme aus Ebeleben und bin im Kyffhäuserkreis aufgewachsen. Während meiner Studienzeit in Erfurt habe ich meinen Mann Didier (heutiger Tourismusminister des Inselstaates, Anmerkung der Redaktion) kennengelernt, der vor knapp 35 Jahren Landschaftsgestaltung in Erfurt studierte. Ich habe an der gleichen Fachhochschule 1990 meinen Diplom in Gemüsebau gemacht. Mein Mann liebt die Inselwelt der Seychellen über alles und wollte mit seiner zukünftigen Familie nur dort leben. Somit sind wir 1990 auf die Seychellen umgezogen.

War es schwer, einen Job zu finden?

Dadurch, dass ich mein Studium erfolgreich abgeschlossen habe und es einen Mangel an qualifizierten Kräften auf den Seychellen gibt, konnte ich 1991 relativ schnell als Gartenbauingenieur in einer Orchideengärtnerei beginnen. Doch mein Herz hat immer für den Naturschutz geschlagen. Und als ich die Möglichkeit bekam, die Vermehrung von bedrohten Pflanzen und Baumarten zu erforschen, bin ich eingestiegen und habe fast zehn Jahre beim seychellischen Forst gearbeitet. Mit dem Gesetz zum Schutz der besonderen Palmenart, der Coco de Mer, mussten Bestandsaufnahmen gemacht werden, die ich geleitet habe. Diese einzigartige Palme produziert den größten Samen in der Pflanzenwelt und hat mich so fasziniert, dass ich die Grundlagenforschung für eine nachhaltige Nutzung begonnen habe. Diese Forschung war die Basis für meine Doktorarbeit 2006 an der Universität in Reading.

Was machen Sie heute?

Seit über 12 Jahren leite ich eine öffentliche Stiftung, die Seychelles Islands Foundation, die für die zwei Unesco-Naturerbestätten der Seychellen zuständig ist. Das Vallée de Mai, ein einmaliger Palmenwald und die Heimat der Coco de Mer, und das Aldabra Atoll, eine Koralleninsel, die über 1000 Kilometer entfernt von der Hauptinsel Mahé liegt, und die Heimat der hiesigen Riesenschildkröte ist. Übrigens ist die Riesenschildkrötenpopulation von Aldabra zehnmal größer als die viel bekanntere der Galapagos.

Riesenschildkröte auf den Seychellen. Foto: Ulrike Kern

Wie fühlt es sich an, im „Paradies“ zu leben und zu arbeiten?

Ich liebe die Natur und bin fasziniert von den Wäldern, Bergen und dem Indischen Ozean. Von daher sind die Seychellen ein Paradies, das ich sehr schätze und es nachhaltig zu schützen gilt. Ein Grund, warum ich jeden Morgen gerne auf Arbeit gehe. Zusätzliche bewahre ich das Paradies auch in mir und lasse bei einem fantastischen Sonnenuntergang alles stehen und liegen.

Wie viele Besucher in Ihrem Park kommen aus Deutschland?

Der Großteil unserer Besucher kommt aus Deutschland. Von den ungefähr 120.000 Besuchern im Jahr sind 25.000 Deutsche. Deswegen gibt es auch Informationstafeln auf Deutsch.

Was wird getan, um diese wunderschöne Idylle zu erhalten?

Den Seychellen ist bewusst, dass die Natur die Grundlage für ihre Wirtschaft und somit der Umweltschutz überlebenswichtig ist. Deswegen ist das Recht eines jeden auf eine intakte Umwelt sogar in der Verfassung verankert. Seit über 40 Jahren sind 20 Prozent der Hauptinsel Mahe als Nationalpark geschützt, und der Marine Nationalpark St. Anne vor den Toren der Hauptstadt Victorias ist noch älter. Egal, auf welcher Insel, jeder Strand muss zugänglich für jeden sein und darf nicht zugebaut werden. Außerdem haben wir jetzt 30 Prozent unseres Meeres als Schutzgebiet ausgeschrieben. Das Gebiet, wo nicht gefischt werden darf, ist größer als Deutschland.

Was vermissen Sie von Thüringen?

Die Jahreszeiten und meine Familie. Als naturverbundener Mensch hat für mich jede Jahreszeit ihren Reiz. Außerdem helfen sie beim Ordnen vom Erlebten und sind eine Erinnerungsstütze, die wir hier auf den Seychellen nicht haben, leider. Meine Familie hat immer eine zentrale Rolle in meinem Leben gespielt. Dann nicht mehr die direkte Verbindung zu haben, und bei Familienereignissen, ob freudigen oder traurigen, nicht dabei sein zu können, war schon schwer. Doch mit dem Internet hat sich auch der Kontakt wesentlich verbessert.

Was sind die größten Unterschiede in der Mentalität?

Wahrscheinlich die Leichtigkeit, mit der die Seycheller leben. Es wird nicht alles durchgeplant, um effektiv zu sein. Es gibt Zeit zum Reden, man nimmt Anteil am Alltag des anderen und ist flexibler, wenn Termine umgeplant werden müssen. Auf den Seychellen wird zudem sehr gerne gefeiert, wozu auch Tanzen gehört. Was die Seycheller übrigens sehr, sehr gerne auch zu Weihnachten tun.