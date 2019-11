Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tigermücke wird in Thüringen heimisch

Zu ihrer 114. Jahrestagung treffen sich die Thüringer Insektenforscher am Samstag, 16. November, in der Fakultät für Landschaftsarchitektur der Erfurter Fachhochschule. In mehreren Vorträgen geht es beispielsweise um die Rote Liste, also um den aktuellen Stand der Gefährdung einzelner Arten, sowie um neue Erkenntnisse der Forschung auf dem Gebiet der Entomologie. Des Weiteren geht es im Tagungsprogramm um Kleinschmetterlinge am Kyffhäuser, die Ausbreitung des Buchsbaumzünslers in Thüringen, die Effizienz von Blühstreifen und das Auftreten des Falters Athetis lepigone in Thüringen. Eine besondere Rolle spielen bei der Jahrestagung Neozoen, also Insekten, die aufgrund des Klimawandels und der Verschiebung des Lebensraums in Deutschland und Thüringen entdeckt wurden oder sogar heimisch geworden sind, etwa die Schwarzblaue Holzbiene, die Amerikanische Koniferenzapfenwanze, die Asiatische Tigermücke sowie die Orientalische Mauerwespe. Auch Ausstellung und Tausch von Insekten gehören zur Tagung. Zudem stellt sich Ronald Bellstedt, langjähriger Vorsitzender des Thüringer Entomologenverbandes, zur Wiederwahl. Der Verband wurde 1880 gegründet. Die Tagungsgebühr beträgt für Verbandsmitglieder 2,50 Euro, für Nichtmitglieder 5 Euro.