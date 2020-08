Toter Baumriese vor der Dorfkirche Flurstedt zersägt

Viele Jahre alt und stattlich in der Höhe – am Ende in weniger als zwei Stunden fachmännisch zersägt und gefällt. Am Montag haben in einer Gemeinschaftsaktion die Freiwillige Feuerwehr und der Bauhof der Landgemeinde Bad Sulza die Buche vor der Dorfkirche in Flurstedt gefällt. Ein großes Sortiment an Spezialkettensägen sowie die neue Drehleiter kamen dabei zum Einsatz.

Kurz vor Abschluss der Arbeiten ist nur noch der massive Stamm übrig. Foto: Martin Kappel Bereits letztes Jahr habe der Baumriese kaum noch Anzeichen von Leben gezeigt, berichtet eine Anwohnerin. In diesem Jahr habe der Baum überhaupt nicht ausgetrieben.