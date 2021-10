Die Zahl der Luchse in Nordthüringen ist weiter gewachsen.

Umweltministerium bestätigt: Luchswelpen in Thüringen gesichtet

Erfurt. Anfang Oktober wurden im Gebiet Eichsfeld und Nordhausen zwei neue Luchse fotografiert. Damit ist die Zahl der standorttreuen Luchse in Nordthüringen auf acht gestiegen.

Die Luchse im Südharz haben Nachwuchs. Eine selbstauslösende Kamera konnte vor kurzem ein Luchsweibchen mit zwei Jungtieren fotografieren, wie das Thüringer Umweltministerium am Freitag mitteilte. Die Raubkatze sei in den vergangenen zwei Jahren regelmäßig in der Gegend gesichtet worden - auch mit Nachwuchs. Die jüngsten Tiere müssten nun laut dem Ministerium im Frühling oder Sommer dieses Jahres geboren sein.

"Luchse fühlen sich in Thüringen immer wohler - jeder Nachwuchs ist ein Erfolg des Artenschutzes", teilte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) mit. Das Wiederausbreiten der Tiere würde momentan u.a. von den Umweltschutzorganisationen BUND und WWD begleitet. Das Ministerium geht zurzeit davon aus, dass insgesamt acht ausgewachsene Luchse in Thüringen leben.

