Apfelstädt/Oberhof. Schneeräumer und Thüringenforst pflanzen Bäume in Modellprojekt auf der Schmücke.

Winterdienst hilft bei Waldumbau in Thüringen

Was verbindet ein schweres Schneeräumfahrzeug des Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsdienstes (TSI) mit Sitz in Apfelstädt mit Thüringer Wald und Thüringenforst? Es ist der geplante Waldumbau in Thüringen.