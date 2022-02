„Wir brauchen kein Regime von Blei und Schrot“

Ilm-Kreis. Der Projektleiter des Naturschutzbundes Thüringen schaut kritisch auf die Ansiedlung des Wolfes. Er fordert eine klare Reglementierung für die Jagd.

Die Wölfin von Ohrdruf scheint verschwunden. Auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz leben vermutlich nur noch der Alt-Wolf mit zwei seiner Jungtiere. Davon geht zumindest Silvester Tamás aus. Es gehört zur Landesarbeitsgruppe Wolf und Luchs beim Nabu Thüringen und blickt mit Argusaugen auf die derzeitige Situation der Wölfe.

Seit Februar vergangenen Jahres gebe es keinerlei Nachweis mehr darüber, dass die Wölfin von Ohrdruf noch lebe. Sicher sei auch, dass eines der drei Jungen überfahren worden sei, sodass nur noch der Alt-Wolf mit zwei seiner Jungtiere auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz lebe, so Tamás. „Die Situation ist prekär.“ Denn die Paarungszeit stehe bevor und der Projektleiter vermutet, dass sich der Alt-Wolf mit seiner Tochter paaren könnte. Doch das sei erst im Spätsommer festzustellen. Diese unnatürliche Fortpflanzung würde viel über das Vorkommen der Wölfe im Ilm-Kreis, aber auch in Thüringen und Deutschland sagen, meint Tamás.

Der Garten und BUGA Newsletter Alles Wissenswerte rund um das Thema Garten und die Bundesgartenschau 2021 in Erfurt E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor 30 Jahren ist der Wolf zurück nach Deutschland gekommen, doch anzukommen scheint er nicht. „Wir sehen aktuell, dass der Wolf in Thüringen nur sehr schwer vorankommt. Im Januar dieses Jahres wurden gleich zwei Wölfe auf unseren Straßen überfahren. Letztes Jahr kam ein abwandernder Wolf aus Thüringen in Sachsen im Straßenverkehr ums Leben. Zudem wurden in den letzten Jahren in Deutschland immer wieder Wölfe illegal abgeschossen.“

Der illegale Abschuss und die Bejagung von Wölfen sowie der Trend zum Jagdschein beschäftigen den Projektleiter sehr. „Wir brauchen kein Regime von Blei und Schrot.“ Das bezieht er nicht nur auf den Wolf, sondern auch auf den Luchs und andere Tiere. In dem Zusammenhang sieht er auch die deutliche Zunahme von Jagdscheinen, „die Leute munitionieren sich auf und schießen die Tiere. Dabei wüssten manche gar nicht, ob sie nun einen Wolf vor der Flinte haben oder nicht.“ Tamás wünscht sich deshalb eine Reglementierung: „Wir brauchen nicht so viele Jäger, so viele Gebiete gibt es gar nicht.“ Deshalb sei der Aufbau einer eigenen Berufsgruppe denkbar. Der Projektleiter favorisiert zudem eine Spezialeinheit, ähnlich wie in Italien und Spanien, die sich ausschließlich mit der illegalen Tötung von Tieren beschäftigen. Dadurch sei das Problem in diesen Ländern in Griff bekommen worden.

„Die Zukunft ist ein gemeinsames Miteinander von Mensch, Weidetierhaltung und Wolf. Das wünscht sich auch die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung“, resümiert Silvester Tamás.