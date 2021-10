Wir forsten auf: Heute beginnt die Abstimmung über grüne Projekte

Erfurt. Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Antenne Thüringen suchen wir die besten Ideen für grüne Projekte. 30 Vorschläge stehen zur Wahl.

Ein grünes Klassenzimmer für den Kindergarten in Kammerforst, ein blühender Rastplatz für Wanderer in Saalfeld, ein neuer Park für das Brunnenhäuschen in Brünn und eine Rosenallee in Bad Blankenburg – diese und 26 weitere Projekte für unsere Aktion „Wir forsten auf“ stellen sich ab heute im Internet vor.

Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und Antenne Thüringen suchen wir die besten Ideen, um das grüne Herz Deutschlands noch grüner und bunter zu gestalten.

Bis zum 24. Oktober kann im Internet über die vielen Ideen abgestimmt werden. Die Vorschläge mit den meisten Klicks gewinnen insgesamt 10.000 Euro:

1. Platz = 3500 Euro

2. Platz = 2500 Euro

3. Platz = 2000 Euro

4. Platz = 1000 Euro

5. Platz = 1000 Euro

Die Konkurrenz ist groß

Auch Kathrin Kästner aus Munschwitz bei Leutenberg hat sich für ihre Gemeinde bei der Aktion beworben: „Mit dem Geld unserer aufgelösten Bürgerinitiative wollen wir u.a. mit bunten Blumen unseren Ort verschönern. Auf vielen Rasenecken sollen im nächsten Jahr Frühblüher und Sommerblumen bunte Akzente setzen“, erklärt Kathrin Kästner. „Doch das Geld reicht nicht für alle Stellen, da würde uns das Preisgeld weiterhelfen.“

Doch die Konkurrenz ist groß: So möchte der Freizeitclub Zoppoten e.V. seinen „Naschplatz“ mit Beeren und Kräutern erweitern. In Rosa in Südthüringen soll der Friedhof eine neue Hecke bekommen, in Dingsleben will die Gemeinde alte Apfel- und Kirschsorten anpflanzen. In Hainspitz möchte der Förderverein die Lindenallee am See verlängern und in Mühlhausen haben Kinder einen Umwelt-Club gegründet, um einen Park anzulegen. Mit dem Preisgeld könnten dafür viele Bäume und Sträucher gekauft werden.

