Wir forsten auf: Thüringer Grundschüler pflanzen 2000 Bäume

Heimatkunde im Stadtwald: Vom Klimawandel haben die Grundschüler in Stadtilm schon mehrmals gehört, gestern bekamen sie auf besondere Weise mit ihm zu tun. Viele Fichten des Stadtwaldes fielen der extremen Hitze und Trockenheit der vergangenen Jahre sowie dem gefräßigen Borkenkäfer zum Opfer. Um die kahlen Stellen wieder aufzuforsten, packten mehr als 200 Schulkinder zu und pflanzten auf dem Haunberg 2000 Bäume. Die Stadt Stadtilm und Funke Medien Thüringen haben jeweils zur Hälfte die Eichen, Elsbeeren, Kirschen und Linden gestiftet.

Knapp 4000 Bäume kamen beim Projekt bislang zusammen

Foto: Ingo Glase

Auch der Thüringenforst und die Schutzvereinigung Deutscher Wald war mit vielen Experten vor Ort und unterstützte die kleinen Helfer, die unermüdlich Setzlinge in die Erde steckten. Eine Kunststoffröhre und der Pflanzstock sollen die Pflanzen beim Wachsen schützen und stützen. In etwa fünf Jahren sollen die Eichen aus der Schutzhülle lugen, in 50 Jahren werden aus den zarten Pflänzchen stattliche Bäume geworden sein. Und die heutigen Grundschüler können dann durch den Wald laufen und sagen: „Diese Eiche habe ich gepflanzt.“

Bislang kamen allein durch das Funke-Projekt knapp 4000 Bäume zusammen. Und die Aktion geht weiter: Für jeden neuen Premium-Zugang eines Lesers sowie für jedes neue E-Paper spendet Funke einen Baum. Infos dazu auf www.tlz.de/aufforsten.

Im Rahmen des Projekts läuft derzeit auch die Abstimmung über die beste Idee zur Begrünung des eigenen Ortes: 31 Vorschläge wurden eingereicht, insgesamt 10.000 Euro gibt es zu gewinnen.

Die Abstimmung steht unter www.tlz.de/wirforstenauf

