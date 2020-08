So geht Taxifahren in Zeiten von Corona

Das Taxi ist gerade für viele ältere Menschen oder schwerst kranke Menschen unverzichtbar geworden. Doch wie funktioniert der Taxibetrieb in Zeiten von Corona-Verordnungen, und greifen die Leute überhaupt noch zum Telefon, um die gelben Transportmittel zu rufen? „Ich habe nur ganz leichte Einbußen, es fällt nicht ins Gewicht“, sagt Thomas Knoblich, der inzwischen allein sein Taxiunternehmen in Neustadt führt. Der Großteil seiner Arbeit wird durch Krankentransporte bestimmt, die nach wie vor uneingeschränkt weiterlaufen. „Es gab nur einige Absagen bei größeren Veranstaltungen wie Hochzeiten oder Geburtstagsfeiern. Am Wochenende wurde es wesentlich ruhiger.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog