Neustädter Zahnarzt legt Gutscheinaktion für Witwen und Waisen in Kenia auf

Neustadt. Andreas Pathe aus Neustadt engagiert sich seit mehr als zwanzig Jahren in der deutschen Hilfsorganisation Dentists for Africa.

Corona soll dem Gutschein als Weihnachtsgeschenk zum endgültigen Durchbruch verholfen haben. Geschenkkarten können gegen Elektronik, Klamotten, Traumreisen eingelöst werden – oder aber gegen Ziegen und Hühner. Letztgenanntes bietet ausgerechnet ein Zahnarzt an.

Andreas Pathe aus Neustadt engagiert sich seit mehr als zwanzig Jahren in der deutschen Hilfsorganisation Dentists for Africa (kurz: DfA, deutsch: Zahnärzte für Afrika). Und dieser Verein hat im Advent wieder eine Gutscheinaktion zu Gunsten der Witwenkooperative St. Monica Village in Kenia aufgelegt.

Mit Dingen wie Ziegen und Hühnern, aber auch mit Saatgut, Düngemitteln und Obstbäumen, die kaum ein Westeuropäer mit einem Weihnachtsgeschenk in Verbindung bringt, werde hunderten mittellosen Frauen geholfen, zu überleben, ja ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Es handele sich meist um Frauen, die nach dem Aids-Tod ihrer Ehemänner verstoßen oder vertrieben worden seien.

Überwältigende Resonanz

„Es ist Hilfe zur Selbsthilfe“, sagt Pathe. „Diese Form der Unterstützung erreicht die Menschen ganz direkt da, wo sie es am meisten brauchen. Meine Patienten schätzen das sehr, deshalb bieten wir diese Gutscheine wieder zum Verkauf an.“ Mit seinem Namen garantiere er dafür, dass jeder gespendete Euro dort ankomme, wo schon mit wenig Geld recht viel gegen bittere Armut geleistet werden könne.

Vor einem Jahr hatten mehr als 100 Leute aus Neustadt und Umgebung, nicht nur Pathe-Patienten, insgesamt 2900 Euro für die Witwen bereitgestellt, womit 126 Hühner, 27 Ziegen und 34 Obstbäume sowie 42 Pakete mit Lebensmitteln und landwirtschaftlichem Bedarf finanziert werden konnten. Die „überwältigende Resonanz“ der 2020er Aktion ermutigt den Zahnarzt, jetzt auch Geschenkkarten zur Förderung von Waisenkindern in einem kenianischen DfA-Patenschaftsprogramm aufzulegen.

In dem ostafrikanischen Land seien etwa zehn Prozent der Kinder und Jugendlichen elternlos, unter anderem weil man wegen des völlig unterentwickelten Gesundheitssystems sehr viel schneller den verschiedensten Infektionen und sonstigen Erkrankungen erliege. Den rund 1000 von den DfA mitbetreuten Waisen könne man per Gutschein konkret Schuluniformen, Schuhe, Schulbücher finanzieren, aber auch die Schlafmatratze für den Fall, dass sie ins Internat müssen. Andreas Pathe hat seit 2006 selbst ein Patenkind in Kenia.

Einen Funken Hoffnung spenden

Darüber hinaus fördern die DfA natürlich die zahnmedizinische Versorgung in dem ostafrikanischen Land, etwa durch die Aus- und Weiterbildung notwendigen Personals. Vor Ort arbeitet der übrigens in Sömmerda ansässige Verein mit Ordensgemeinschaften der Franziskanerinnen zusammen.

In dem ostafrikanischen Land sei die Not unvorstellbar groß, so Pathe. Da könne man nicht wegschauen.

Wer ihm helfen will, einen Funken Hoffnung zu spenden, findet Gutscheine ab fünf Euro in der Praxis für Zahnheilkunde in der Hugo-Hartung-Straße 13 in Neustadt. Bei Bedarf werden Spendenquittungen ausgestellt. Wie schon nach der letztjährigen Sammlung will Andreas Pathe auch dieses Mal berichten, wie großzügig die Bescherung aus dem Orlatal ausgefallen ist. Neben Nachhaltigkeit sei auch Transparenz ein Anliegen der DfA.

Nähere Informationen gibt es unter www.dentists-for-africa.org.