Nohra ringt um mehr Kindergartenplätze

In der oberen Etage des Nohraer Kindergartens wäre noch Platz.

Bleiben der Kleinbodunger, der Wipperdorfer und der Nohraer Kindergarten in kommunaler Trägerschaft oder nicht? Eine aus Sicht der Landgemeindeverwaltung nötige Debatte zu dieser Frage soll die Kommunalpolitik zurzeit in diversen Sitzungen führen. Ortschafts-Bürgermeister Uwe Wenkel (parteilos) indes hält eine andere Frage für viel dringlicher: Wie kann die Kapazität des Kindergartens erweitert werden? „Uns fehlen akut Plätze“, sagt er und erzählt von Eltern, die vertröstet werden müssten, deren Nachwuchs nicht im Ort, sondern in Wipperdorf betreut werden könne. „Die vorhandenen 42 Plätze sind komplett belegt. Bestimmt haben wir schon ein halbes Dutzend Eltern wegschicken müssen.“