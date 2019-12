Die Pharmazeutisch-Technische Assistentin Antonia Napieralski richtet in der Oberland-Apotheke in Schleiz eines der letzten fünf von einst 50 Papierherzen am Wunschbaum aus.

Hilfsaktion Nur noch wenige Herzen an Wunschbäumen in Schleiz

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nur noch wenige Herzen an Wunschbäumen in Schleiz

Der Countdown läuft: In der Oberland-Apotheke in Schleiz befanden sich am Freitag die letzten fünf von einst 50 Papierherzen am Wunschbaum. Im Foyer der Wisentahalle in Schleiz sind noch etwa zehn von gut 100 Herzen, auf die Kinder aus finanzschwachen Familien ihre Weihnachtsgeschenkwünsche geschrieben haben, an der Nordmann-Tanne zu finden. Menschen, die bedürftigen Kindern den Weihnachtswunsch erfüllen wollen, können sich ein Wunschherz am Baum aussuchen und mitnehmen.

Details sind auf Flyern zu finden. Wer Geschenke spenden will, möge diese bitte mit dem Wunschherz bis 13. Dezember bei den Behindertenverband-Partnern in der Zentrale der Kreissparkasse in Schleiz oder in der Oberland-Apotheke abgeben. Denn am 17. Dezember sollen diese an die Kinder aus bedürftigen Familien bei einer Weihnachtsfeier übergeben werden.