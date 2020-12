Offenes Ohr am Telefon und Gespräche auf der Straße in Artern

Auch das Freizeitzentrum an der Steilen Hohle muss wegen des Lockdowns am Mittwoch zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr seine Pforten schließen. Die Mitarbeiter haben dennoch allerhand Arbeit, ein offenes Ohr für ihre Klienten und ein hoffnungsbringendes Anliegen für die Adventszeit.