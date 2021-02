Olbersleben im Kreis Sömmerda hält mitteldeutschen Kälterekord

Olbersleben In Thüringen sanken die Temperaturen in der vergangenen Nacht laut Deutschem Wetterdienst komplett in den zweistelligen Frostbereich ab.

Das Gefrierfachwetter der vergangenen Tage erreichte in der vergangenen Nacht einen erste Kälterekord: In Olbersleben im Kreis Sömmerda sank das Thermometer auf klirrende -21,4 Grad. Das ist tiefste Temperatur, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Nacht zu Dienstag in Thüringen gemessen hat.