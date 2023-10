Personalmangel bei der Bahn: Auch Nordhausen ist betroffen, Züge fallen aus

Nordhausen. Schlechte Nachrichten für Bahnfahrende im Kreis Nordhausen: Stellwerke bleiben unbesetzt, weil Fahrdienstleiter fehlen. Das heißt: Es fallen Züge aus.

Wegen nicht besetzter Stellwerke des Schienennetzbetreibers DB Netz AG müssen am kommenden Wochenende erneut Züge auf Teilabschnitten der Strecken zwischen Halle und Kassel sowie Erfurt und Sangerhausen entfallen, kündigt das Unternehmen Abellio an. Zwischen 18 Uhr am Samstag, 28. Oktober, und 6 Uhr am Sonntag, 29. Oktober, können wegen fehlender Fahrdienstleiter keine Züge auf den Streckenabschnitten zwischen Halle und Nordhausen sowie Sangerhausen und Artern verkehren.

Betroffen sind Züge der Regionalexpress-Linien RE 8 Halle – Leinefelde, RE 9 Halle – Kassel sowie RE 10 Erfurt – Sangerhausen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxis soll eingerichtet werden. Reisende werden gebeten, sich unbedingt vorab zu informieren.