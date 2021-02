Pfleger kämpfen sich in Jena zu Fuß durch den Schnee

In Jena-Nord schippten am Dienstag Pflegedienst-Mitarbeiter der Awo Fahrzeuge frei. Ein Wegfahren war aber angesichts der Straßensituation nicht möglich.

Die Schneemassen stellen die Pflegekräfte im Saale-Holzland und in Jena vor enorme Herausforderungen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind „teilweise zu Fuß gelaufen, um die Senioren zu erreichen“, sagt Peter Schreiber, Vorstandsvorsitzender im Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Jena-Eisenberg-Stadtroda. Die Dienstfahrzeuge konnte die schneebedeckten Nebenstraßen ohne Allradantrieb nicht bewältigen. Auch andere Pflegedienste berichten von teils katastrophalen Zuständen, wobei gerade die Stadt Jena nicht gut wegkommt. Schnee-Blog: Herzinfarktrisiko beim Schneeschippen – Thüringen nähert sich Kälterekord

Auf Skiern zu den Pflegebedürftigen

Seit Montag musste das DRK Touren umstellen. „Die medizinischen Maßnahmen stehen im Vordergrund“, erklärt Schreiber. Jetzt werde täglich mit den Mitarbeiterinnen abgeglichen: Was kann man schieben? Wo können Angehörige helfen?

Auch die Volkssolidarität Ostthüringen, die in Jena und der Region Kahla ambulante Pflegedienstleistungen anbietet, konnte am Montag nur eine Notversorgung gewährleisten. „Zwei Autos haben wir losgekriegt, um Medikamente zu liefern“, sagt Geschäftsführer Rainer Thorwirth. Der Großteil der Mitarbeiter aber war zu Fuß unterwegs, was angesichts der Schneemassen kräftezehrend ist. „Ich habe selbst die Skier angeschnallt und Insulin verabreicht“, sagt der ausgebildete Altenpfleger.

Während am Montag auf den Straßen kaum ein Durchkommen war, sodass einige Mitarbeiter nicht zur Arbeitsstätte gelangten, sah die Situation am Dienstag anders aus. „In Jena herrscht weiter Chaos, im Saale-Holzland dagegen ist der Winterdienst eindeutig fitter“, sagt Thorwirth.

Patienten benötigen Insulinspritzen

Das bestätigen auch Jan Gropp und Lars Fischer von der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Jena. Gropp leitet den Pflegedienst in Jena-Nord, der bis zu 130 Patienten versorgt. „Seit Montag geht nichts mehr mit dem Auto“, sagt er. Er habe Verständnis, dass die enormen Schneefälle in der Nacht zu Montag eine Herausforderung für den Winterdienst darstellen. „Aber am Dienstag? Die Straßensituation ist weiter eine Katastrophe“, sagt er verärgert am Mittag. Die Camburger Straße sei befahrbar, aber die Nebenstraßen? Fehlanzeige.

„Egal was ist: Wir müssen die Patienten versorgen“, sagt Gropp. „Viele sind auf Insulin angewiesen. Demenzkranke benötigen ihre Medikamente und brauchen ihre Tagesstruktur.“ Zu Fuß hätten zumindest alle Patienten erreicht, bei denen die Notwendigkeit bestand.

Zwölf Kilometer zum Dienst gelaufen

Die Pflegekräfte nahmen zum Wohle der Senioren enorme Strapazen auf sich. So lief eine Pflegerin zwölf Kilometer von Lobeda zu ihrem Arbeitsplatz im Awo-Seniorenheim Am Heiligenberg in Nord, berichtet Leiter Lars Fischer. Aber was ist, wenn der Rettungsdienst in die ungeräumten Straßen muss?

DRK-Vorstandsvorsitzender Peter Schreiber sagt, dass der Rettungsdienst sowohl in Jena wie auch im Saale-Holzland „überall weggekommen ist“, am Montag zum Teil auch mit Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren. „Die Einsatzkräfte tun, was möglich ist.“ Die Fahrzeuge wurden kurzfristig mit Schneeketten ausgerüstet, da Schleuderketten nur für einen Teil verfügbar waren.

Schreiber kann sich teilweise vorstellen, warum im Landkreis Straßen schneller von Schnee befreit waren: „Da greifen die Anwohner zur Schaufel und machen mit. Im ländlichen Bereich holen auch Agrargenossenschaften schnell die Traktoren heraus.“