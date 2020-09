Ein Pilzsammler hält Steinpilze, Pfifferlinge und Maronen in seinen Händen.

Pilzberatung in Sondershausen

Zwei ehrenamtliche Pilzberater konnte die Stadt Sondershausen gewinnen, die im Herbst den Sondershäusern vor dem Verzehr der gesammelten Funde von Wald und Wiese eine Begutachtung anbieten, teilte die Stadtverwaltung mit. Die zertifizierten Pilzberater würden ab sofort auch telefonisch zur Beratung zur Verfügung stehen.

Während der kommenden Pilzsaison bietet Pilzberaterin Heike Kramer aus Sondershausen unter der Telefonnummer: 03632/ 8223416 ihre Hilfe zum Thema an. Darüber hinaus können Termine zur Pilzberatung auch mit Alfred Adomat vereinbart werden. Der Pilzexperte ist unter Telefon: 0179/ 2120874 erreichbar und kann auch persönlich in der Bahnhofstraße 18c in Berga/Sachsen-Anhalt aufgesucht werden.