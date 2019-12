Pößneck. Im Übergangswohnheim in Pößneck steht an Heiligabend eine Feier auf dem Plan. Gefeiert wurde bereits an der angegliederten Tafel

Pößnecker Familienweihnacht ohne Blutsverwandte

Am Fenster neben der Eingangstür hangelt sich ein Weihnachtsmann an einer Leiter herab. Gleich hinter der Tür steht ein Weihnachtsbaum, der festlich mit roten Kugeln geschmückt ist. Im Flur ist eine Eisenbahn auf dem Boden aufgebaut, auf einem Waggon liegt ein Päckchen, das in Weihnachtspapier gehüllt ist. Dieses Bild beschreibt kein kleines Wohnhaus, in dem eine Familie lebt, sondern das Übergangswohnheim in Trägerschaft der Volkssolidarität in Pößneck. – Was für die Bewohner allerdings annähernd dasselbe ist.

Das Haus in Pößneck ist von familiärem Geist geprägt Vor fast einem Jahr hat Carola Blumenstein das Haus übernommen. Seitdem erhält sie den familiären Geist aufrecht. Das Haus besteht seit 1995. Mit Fördermitteln konnte es 2010 saniert werden. Eine Struktur – nicht nur auf das Äußerliche bezogen – brachte Blumensteins Vorgänger, Joachim Trautschold, in das Haus. Es sollte mehr als nur ein Dach über dem Kopf bieten. Es soll dabei helfen, wieder aufzustehen und Teil der Gesellschaft zu werden. Auch mit Regeln. In der Adventszeit herrscht Trubel. Angegliedert ist auch die Tafel der Volkssolidarität, die keine öffentliche Tafel ist, aber mit dem Verein der Tafel in Pößneck eng zusammenarbeitet. „Wenn wir etwas übrig haben, geben wir es zu ihnen und umgekehrt. Ebenso ist es, wenn es an etwas fehlt“, beschreibt die Leiterin die Kooperation. Am 14. Dezember feierten sie in ihrem Domizil eine Tafelweihnachtsfeier mit Stollen, Kaffee und einem Beutel mit weiteren Nahrungsmitteln. „Es war ein gemütliches Beisammensein“, wertet Carola Blumenstein die Feier aus. Eingang des Übergangswohnheims in Pößneck Foto: Dominique Lattich Ebenso wird auch in dem Bereich des Übergangswohnheims gefeiert. „Ostern, Weihnachten, Geburtstage – es ist alles wie zu Hause“, sagt die Leiterin. Aktuell leben dort 23 Menschen, darunter vier Frauen. Der jüngste Bewohner ist 21 Jahre alt, der älteste ist 76. Trotz der Altersunterschiede läuft das Zusammenleben gut. Deswegen fühle es sich für viele auch wie Familie an. „Ja, das ist es“, bestätigt Gisela, eine der Bewohnerinnen. Sie freue sich schon auf Heiligabend, auf Stollen, Getränke, die Geschenkpakete und das gemeinschaftliche Singen. „Ich will ,O Tannenbaum’ singen,“ sagt sie und beginnt bereits, das Lied anzustimmen. Es sind Traditionen, die schon seit langer Zeit zelebriert werden. In den Päckchen sind individuelle Geschenke, die durch Spenden finanziert werden. Der Linos-Club spendete im vergangenen Jahr für die Tafelweihnachtsfeier. In diesem Jahr ging ihre Spende an das Übergangswohnheim – ein Teil ist für Geschenke gedacht. „Es sind einfache Dinge. Einer möchte eine Uhr und sagte, dass eine ganz billige schon reiche. Der nächste möchte ein Portemonnaie und ein anderer Hosenträger“, zählt die Leiterin die Wünsche der Menschen auf. Aus Erfahrung kann sie sagen, dass jeder anders damit umgeht. Der Heiligabend ist emotional. „Manche packen ihre Geschenke lieber allein auf dem Zimmer aus.“ Wichtig sind alle Spenden, die – in welcher Form auch immer – dort eingehen. Alle Ausgaben müssen unter Kontrolle gehalten werden. Neben Privatpersonen, dem Lions-Club und anderen Sponsoren, bekommt die Einrichtung Unterstützung von der Stadt. „Und dafür sind wir sehr dankbar“, sagt sie auf dem Weg nach draußen, wobei sie ganz beiläufig noch eine der roten Kugeln am Baum in die richtige Position bringt. Alles soll perfekt aussehen. Wie zu Hause.