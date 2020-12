Kyffhäuserkreis. Bürger sollen sich per Telefon und Online-Anzeige an die Beamten wenden.

Polizei in Nordthüringen bittet um Kontaktlosigkeit

Die Nordthüringer Polizei bittet, angesichts der Corona-Lage persönliche Vorsprache in den Polizeidienststellen zu vermeiden. Damit sollen direkte Kontakte minimiert werden. Wer eine Anzeige erstatten möchte, sollte sich zunächst telefonisch an die Dienststelle wenden oder eines der auf thueringen.de eingestellten Kontaktformulare nutzen. Dort kann die Anzeige auch per E-Mail erstattet werden. Neben dem Notruf: 110 ist die Landespolizeiinspektion Nordhausen erreichbar unter Telefon: 03631/ 960. Die Polizeiinspektion Kyffhäuser ist erreichbar unter Telefon: 03632/ 6610.