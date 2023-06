Berlin Ein Online-Shop voller erstklassiger Produkte – und das auch noch zu unglaublich günstigen Preisen: Der geheime Sterne-Shop von Amazon.

Amazon gehört zu den weltweit beliebtesten Online-Shops. Der Onlineversandhändler bietet unzählige Produkte aus zahlreichen Kategorien an. Um Kundinnen und Kunden die Suche zu erleichtern, haben diese die Möglichkeit, die Angebote zu filtern und nach bestimmten Kriterien zu ordnen. Neben Preis, Lieferzeit und weiteren Kriterien steht auch die Bewertung zur Auswahl.

Auf dieses Kriterium verlassen sich die meisten Käuferinnen und Käufer. Deshalb ist der neue Extra-Shop des Unternehmens besonders interessant: Amazon hat einen geheimen Sterne-Shop gegründet, in dem nur die bestbewerteten Produkte angeboten werden – und das zu unglaublichen Preisen.

Amazon: Geheime Deals für Sterne-Produkte

Sie als langjähriger Amazon-Fan kennen den zusätzlichen Shop gar nicht? Nicht verwunderlich: Das Unternehmen hat die Extra-Seite still und heimlich im Mai 2023 gegründet. "Wir haben eine Auswahl von am höchsten bewerteten Produkten zu unschlagbaren Preisen zusammengestellt, alles ganz praktisch an einem Ort", so beschreibt Amazon seinen neuen Sterne-Shop.

Kundinnen und Kunden finden hier nicht nur Waren mit einer durchschnittlichen Bewertung von vier bis fünf Sternen, sondern auch lukrative Angebote: "Keine Sorge, es steht dir immer eine große Auswahl erstklassiger Produkte zur Verfügung, mit Sternen bewertet und zu einem Sterne-Preis, der begeistert", verspricht Amazon. Mit einem Klick auf den Shop bestätigt sich tatsächlich: Die Unterseite des Onlineversandhändlers bietet ausschließlich reduzierte Waren an.

Achtung: Nur Produkte mit einer erstklassigen Bewertung, die außerdem reduziert sind, rutschen in die neue Einkaufsseite. Das bedeutet: Gibt es derzeit keine Angebote, die auf die Kriterien – hohe Sternebewertung und reduzierter Preis – zutreffen, bleiben Warenkategorien einfach leer.

Rabatt auf Sterne-Produkte: Neuer Amazon-Shop kaum auffindbar

Einen Haken hat der Sterne-Shop allerdings, und zwar einen nicht geringen: Er ist für Unwissende äußerst schwer zu finden. Amazon-Kundinnen und -Kunden erhalten keine Benachrichtigung zur Eröffnung des Extra-Shops und weder eine Eingabe in die Suchmaske noch die Kategorien spucken die neue Page aus.

Der Sterne-Shop ist über diesen Direktlink zugänglich. Die einzig andere Option ist eine Google-Suche, die den Shop ebenfalls ausfindig macht.