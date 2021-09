Bevor der Streit am Gartenzaun eskaliert

Erfurt. Fragen zum Nachbarrecht beantworten Holger Becker und Hagen Ludwig vom VDGN beim Telefonforum am Donnerstag, dem 30. September, von 10 bis 12 Uhr.

An vielen Zäunen gibt es im Herbst regelmäßig Streit um das Laub des Nachbarn, überhängende Äste, herabfallende Früchte oder zu nah stehende Bäume. „Bevor eine Auseinandersetzung eskaliert, sollte man sich sachkundig machen“, rät Holger Becker vom Verband Deutscher Grundstücksnutzer VDGN. „Das kann unsinnige und am Ende oft teure Auseinandersetzungen verhindern. Für die Grenzabstände etwa gibt es detaillierte Regelungen im Thüringer Nachbarrechtsgesetz.“

Für die Experten des VDGN gehört es zum täglichen Brot, auch die Entwicklung der Rechtsprechung zu verfolgen. „Da hat sich in den letzten Jahren viel getan“, sagt Becker. „Der Bundesgerichtshof als höchste Instanz im Nachbarrecht hat sich 2021 mit der Frage auseinandergesetzt, wann ein Nachbar überhängende Äste vom Nachbargrundstück abschneiden darf. Da gibt es neue Regelungen.“

Wie ist also nun die Lage? Was kann man gegen Geruchsbelästigungen tun? Wie viel Lärm ist hinzunehmen? Wer muss wann, wo und wie sein Grundstück umzäunen? Diese und andere Fragen aus dem Nachbarrecht beantworten Holger Becker und Hagen Ludwig am Donnerstag, dem 30. September 2021, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr beim Telefonforum dieser Zeitung unter 0361 / 227 5678. red

