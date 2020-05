Die Senioren im Betreuten Wohnen sowie der Intensivpflege der Advita Pflegedienst GmbH in Jena-Winzerla haben an diesem Wochenende Post bekommen. Absender der bunten Karten sind die Schüler der Grundschule in Stiebritz. Sie haben im Hort mit ihren Erzieherinnen Michelle Hüttich (hinten rechts) und Helga Kerschner in den vergangenen Tagen fleißig gebastelt und jedem Bewohner einen individuellen Gruß geschrieben. Mary Löwinger von Advitas (hinten links) wird als Postbotin die Kinderkarten an die Senioren übergeben.