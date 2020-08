So läuft die Suche nach dem Corona-Impfstoff

Russland lässt laut Putin Impfstoff gegen Coronavirus zu

Als erstes Land der Welt hat Russland am Dienstag einen Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen. Wie der russische Präsident Wladimir Putin in einer vom Fernsehen übertragenen Videokonferenz mit Ministern verkündete, soll die Impfung eine dauerhafte Immunität gegen das Virus garantieren. Seine eigene Tochter sei bereits geimpft, so Putin.

Bislang wurde der russische Impfstoff allerdings nur an wenigen Menschen getestet. Ihn in einem so frühen Stadium zuzulassen, widerspricht internationalen Kriterien. Ausländische Experten hatten bereits zuvor ihre Besorgnis über die Geschwindigkeit geäußert, mit der der Impfstoff entwickelt wurde.

Russland: Impfstoff zugelassen – keine wissenschaftlichen Daten veröffentlicht

Das Moskauer Gamalaja-Institut für Epidemiologie und Mikrobiologie hatte schon im Mai erklärt, man habe einen Impfstoff entwickelt. Bei sämtlichen Testpersonen habe das Vakzin eine Immunität gegen Corona erzeugt, und das ohne negative Nebenwirkungen. Wissenschaftliche Daten für eine unabhängige Bewertung des Impfstoffs hat Russland allerdings bisher nicht veröffentlicht.

