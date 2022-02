Das sind die Termine für die Sommerferien in Thüringen von 2022 bis 2030

Erfurt. Das Kultusministerium hat bereits alle Termine für die Sommerferien in Thüringen ab 2022 bekannt gegeben. Hier lesen Sie diese im Überblick:

Der Urlaub kann jetzt offiziell geplant werden. Die Kultusministerkonferenz hat entschieden und die Sommerferien bis 2030 festgelegt. Schüler aus Thüringen, Sachen und Sachsen-Anhalt verbringen demnach ihre Ferien zeitgleich. Diese Nachricht dürfte vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern interessieren.

Thüringer-Sommerferien: Sieben Mal Ferienbeginn im Juli

Es gibt keine Urlaubsplanung, ohne die Schulferien zu berücksichtigen. Doch von Jahr zu Jahr gibt es Abweichungen, was die Planung umso schwieriger macht. Deshalb gibt es jetzt einen Überblick zu den Sommerferien bis 2030:

2022 : 18. Juli bis 27. August

: 18. Juli bis 27. August 2023 : 10. Juli bis 19. August

: 10. Juli bis 19. August 2024 : 20. Juni bis 31. Juli

: 20. Juni bis 31. Juli 2025 : 28. Juni bis 8. August

: 28. Juni bis 8. August 2026 : 4. Juli bis 14. August

: 4. Juli bis 14. August 2027 : 10. Juli bis 20. August

: 10. Juli bis 20. August 2028 : 22. Juli bis 01. September

: 22. Juli bis 01. September 2029 : 21. Juli bis 31. August

: 21. Juli bis 31. August 2030: 13. Juli bis 23. August

Das früheste Startdatum für Sommerferien in Thüringen war der 20. Juni im Jahre 2002. Dieses Datum wird sich 2024 wiederholen.

Ein geschichtlicher Ausflug: Früher galten die Ferientage nicht zur Entspannung, sondern um seinen Pflichten als Christ nachzugehen. Beispielsweise musste bei den Ernten geholfen werden. Bis in die Nachkriegszeit hinein war Familienurlaub in den Schulferien nur für eine Minderheit machbar. Grund dafür waren die sozialen Umstände, weshalb es hier auch erhebliche Unterschiede zwischen Stadt und Land gab.

Hier beantworten wir wichtige Fragen zum Thema Urlaub:

Wie viele Tage Urlaub stehen mir im Jahr zu?

Bei einer Sechs-Tage Woche schreibt das Bundesurlaubsgesetz (seit 1963) mindestens 24 Tage Urlaub pro Jahr vor. Bei einer Fünf-Tage Woche würden das 20 Tage Urlaub bedeuten. Allerdings kann ihr Chef ihnen vertraglich mehr Urlaubstage einräumen. Ein voller Anspruch auf bezahlten Urlaub entsteht erst, wenn Sie bereits seit sechs Monate im Unternehmen angestellt sind.

Muss der Arbeitgeber meinen Urlaubswunsch genehmigen?

Sie sollten ihre Urlaubswünsche gegenüber dem Arbeitsgeber rechtzeitig äußern. Dann muss ihr Chef die gewünschten Urlaubstage auch berücksichtigen. Allerdings: Der Arbeitsgeber muss ihren Urlaub nicht zwangsweise genehmigen. Betriebliche Belange können hier ein Grund sein, z.B. personelle Engpässe, Inventurarbeiten, Unterbesetzung wegen Krankheit oder Sonstigem.

Darf ich Resturlaubstage mit ins neue Jahr nehmen?

Dafür müssen dringende betriebliche Gründe vorliegen. Das wären zum Beispiel: hoher Arbeitsaufwand oder persönliche Gründe, wie Krankheit oder Elternzeit. Wenn einer dieser Fälle vorliegt, kann ihr Urlaub zwar ins nächste Jahr übertragen werden, muss aber bis zum 31. März genommen werden. Bei längeren Krankheiten bekommt der Arbeitnehmer einen längeren Zeitraum gewährt.

Was gilt, wenn ich während meines Urlaubs krank werde?

Wenn Sie während ihres Urlaubs krank werden und somit nicht entspannen können, dann zählen die Krankheitstage nicht mit zu den Urlaubstagen und es gilt die normale Entgeltfortzahlung. Allerdings brauchen Sie als Arbeitnehmer ein ärztliches Attest, welches die Krankheit bestätigt.

Steht mir in Thüringen Urlaub zur Fortbildung zu?

Beschäftigte in Thüringen haben nach Angaben des Bildungsministeriums einen Anspruch darauf, sich zur Weiterbildung von ihrem Arbeitgeber an bis zu fünf Tagen pro Jahr freistellen zu lassen. Die Freistellung erfolgt unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes. Diese in Thüringen "Bildungsfreistellung" genannte Weiterbildung ist in anderen Ländern als „Bildungszeit“, „Bildungsurlaub“ oder „Arbeitnehmerweiterbildung“ bekannt. Ausgenommen von dieser Regel sind jedoch Kleinstbetriebe. Einen Überblick über die für eine Bildungsfreistellung anerkannten Veranstaltungen finden Sie hier.