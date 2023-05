Berlin. Wird ein Partner depressiv, zerbricht daran oft die Beziehung. Michael Conrad hat seine Frau jahrelang durch ihre Krankheit begleitet.

Michael Conrad* begleitete seine Partnerin und die Mutter seiner Kinder sechs Jahre lang durch eine schwere Depression. Inzwischen leben die beiden getrennt, seine Frau Sylvia ist nach Jahren in der Psychiatrie heute stabil: „Als meine Frau an Depressionen erkrankt ist, waren wir schon 18 Jahre zusammen. Sylvia war plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Sie war gleichgültig, lethargisch.“ Früher hätten sie sich immer etwas zu erzählen und viel zu lachen gehabt. „Jetzt hatte ich das Gefühl, gar nicht mehr an sie heranzukommen“, erinnert sich der 44-jährige Immobilienkaufmann.

16 bis 20 von 100 Menschen erkranken laut dem Bundesministerium für Gesundheit mindestens einmal in ihrem Leben an einer Depression oder einer chronisch depressiven Verstimmung. „Bei Frauen zeigt sich die Krankheit typischerweise mit einem verringerten Antrieb und Zukunftsängsten“, sagt Christa Roth-Sackenheim, Psychiaterin und stellvertretende Vorsitzende des Berufsverbandes Deutscher Nervenärzte. Bei Männern könne sich eine Depression auch durch Aggressionen sowie Selbstzerstörung durch Arbeit und dem Konsum von Suchtmitteln bemerkbar machen. Männer seien laut Statistik zudem seltener betroffen. Weil bei ihnen jedoch die Selbstmordrate insgesamt höher ist als bei Frauen, sei davon auszugehen, dass hier die Dunkelziffer höher ist.

Lesen Sie auch: WHO warnt vor Zuckeralternativen: Diese Krankheiten drohen

„Für Partner ist es oft schwierig, die Krankheit zu erkennen“, sagt Roth-Sackenheim. Denn Symptome wie Gleichgültigkeit, Aggressionen und mangelnde Libido bezögen viele gegen sich. Michael und Sylvia war jedoch recht schnell klar, dass es sich um eine psychische Krankheit handeln musste: schon Sylvias Oma litt an Depressionen und nimmt heute noch Medikamente. „Ich wollte Sylvia so gern helfen und war unglaublich froh, dass sie einwilligte, sich Hilfe zu holen“, erzählt Michael. Der behandelnde Psychiater diagnostizierte eine Depression, Sylvia wurde mit einem Antidepressivum und einer begleitenden Gesprächstherapie behandelt. Doch es half nicht. Die Medikamente machten Sylvia noch gleichgültiger.

Alle Artikel von unseren Beziehungs-Experten zum Thema Liebe und Partnerschaft finden Sie auf dieser Seite.

Depression in der Partnerschaft: Wut, Angst und Schuldgefühle

„Jede psychische Krankheit belastet die ganze Familie und die ganzen Angehörigen“, sagt Psychiaterin Roth-Sackenheim. Betroffene litten an Selbstvorwürfen, Partner schwankten zwischen Wut, Angst, Trauer und Schuldgefühlen. Davon berichtet auch Michael: „Ich habe überall hundert Prozent gegeben: bei der Arbeit, mit den vier Kindern. Trotzdem hatte ich das Gefühl, es reicht nicht. Wenn ich Sylvia abends erzählt habe, was ich mit den Kindern unternommen habe, kam von ihr keinerlei Reaktion.“

Auch interessant: Mit dieser Strategie können Sie Albträume bewältigen

Der Familienvater fühlte sich zunehmend überfordert – und allein. „Vorher war Sylvia ja meine engste Vertraute, mit der ich alle Probleme besprochen habe und jetzt war ausgerechnet sie nicht mehr dazu in der Lage“, sagt Michael. Hinzu kam der Druck, das Bild der glücklichen Familie aufrecht zu erhalten. „Depressionen werden immer noch stigmatisiert“, sagt Michael. Zwar werde heute mehr als früher über psychische Krankheiten geredet. „Es fällt aber immer noch leichter über andere zu reden, als über die eigenen Probleme.“ In Michaels Fall dauert es über ein Dreivierteljahr, ehe er sich endlich seinen engsten Freunden anvertraute.

Damit die Angehörigen von Betroffenen nicht alleine sind mit der Krankheit, gibt es auch für sie Selbsthilfegruppen, zu finden etwa über die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und auch Psychiaterin Christa Roth-Sackenheim sagt: „Bei uns in der Praxis sollen Betroffene die engste Bezugsperson zur ersten Sitzung mitbringen, damit der Partner mitzieht. Was nicht heißt, dass man es tatsächlich aus der Krankheit schafft“, sagt Roth-Sackenheim. Die Krankheit sei eine Belastungsprobe für die Partnerschaft.

Depressionen: Bis zum letzten Moment die Fassade aufrecht erhalten

Manchmal empfand Michael auch Enttäuschung – etwa an den Abenden, wenn das Paar gemeinsam eingeladen war und Sylvia ganz die alte, schillernde Person war, in die er sich damals verliebt hatte. „Wenn wir nach so einem Abend zurück nach Hause kamen, war das, als würde jetzt die Maske fallen“, sagt Michael, „Sylvia ist wieder komplett in sich zusammengefallen und lag nur noch auf dem Sofa.“

Vielleicht, mutmaßt Michael heute, war das aber auch ein besonderer Vertrauensbeweis seiner Frau, sich vor ihm so zu zeigen, wie ihr tatsächlich zumute war. „Depressive Menschen gehen lange Zeit bis an die Grenzen ihrer Kraft, um bis zum letzten Moment die Fassade aufrecht zu erhalten“, bestätigt Roth-Sackenheim, „mitunter ist die Krankheit auch phasenweise besser. Typisch ist ein Morgentief und abends wird die Stimmung besser. Das kann für Angehörige falsch rüberkommen.“

Depressiver Partner: „Viele Beziehungen gehen daran kaputt“

Bei Sylvia war die Kraft am Ende so erschöpft, dass die vierfache Mutter nach drei Jahren in ein betreutes Wohnen zog. Die ohnehin schon große Distanz zwischen Michael und ihr wuchs so noch weiter. „Ich war immer treu, aber am Ende habe ich mich in eine andere Frau verliebt“, sagt Michael. „Ich glaube nicht, dass das passiert wäre, wäre Sylvia nicht krank geworden.“

Ein solches Ende ist nicht untypisch. „Viele Beziehungen gehen daran kaputt“, sagt Psychiaterin Roth-Sackenheim. Michael und seine Frau Sylvia sind inzwischen getrennt, pflegen aber trotz Trennung eine positive Beziehung zueinander. „Ich habe mich früher oft gefragt, ob mich Sylvia wirklich liebt“, sagt Michael heute nachdenklich. „Ich denke nicht. Ich glaube, damals, als sie krank war, war sie nicht in der Lage, irgendwen zu lieben. Nicht mal sich selbst, deshalb ging es ihr so schlecht.“

Was von der Liebe geblieben ist, ist eine tiefe Wertschätzung. „Ich habe durch die Zeit so viel lernen dürfen – dafür bin ich meiner Frau dankbar“, sagt Michael. Seine Frau ist seit einem Jahr raus aus der Psychiatrie und hat einen neuen Partner. Michael lebt allein und kümmert sich die meiste Zeit um die Kinder – und um sich: „Mir hat damals das Buch ‘Der schwarze Hund’ von Matthew Johnstone sehr geholfen.“ In dem Buch finden Angehörige von Betroffenen einer Depression Ratschläge, wie sie mit der Krankheit einen besseren Umgang finden. „Was die einem dort raten, ist, sich seine eigene Insel zu schaffen und sich auch um sich selbst zu kümmern.“

* Name von der Redaktion geändert