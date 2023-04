Ausstellung fragt: Wie echt ist unser Essen?

Bamberg (dpa/lby) Eine neue Ausstellung in Bamberg spannt einen weiten Bogen - von täuschend echt aussehenden Lebensmittel-Nachbildungen aus dem Barock bis hin zu modernen Fragen rund ums Essen.

Wie echt ist eigentlich unser Essen? Diese Frage stellt eine neue Ausstellung im Alten Rathaus in Bamberg unter dem Titel „Fake Food. Essen zwischen Schein und Sein“. Die Schau wagt den Spagat zwischen täuschend echt aussehenden Essensnachbildungen aus dem 18. Jahrhundert und heutigen Fragestellungen: Ist das noch echt und nachhaltig, was auf unsere Teller gelangt, wenn mit künstlichen Aromen gearbeitet wird und Lebensmittel weite Transportwege hinter sich haben?

Wie die Museen der Stadt Bamberg vorab mitteilten, sind 50 so genannte Schaugerichte aus dem Bestand der Sammlung Ludwig zu sehen - viele davon würden das erste Mal überhaupt öffentlich gezeigt. Die Porzellanstücke und Fayencen würden täuschend echt wirken und Nahrungsmittel wie Spargel oder Oliven darstellen.

Im Zentrum der Schau steht eine Virtual-Reality-Anwendung: Mittels moderner Technik werden die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung an eine prachtvolle barocke Festtafel versetzt.

Die Sonderschau beginnt am Freitag (28. April) und endet am 26. November. Das Alte Rathaus in der Welterbe-Stadt Bamberg zählt zu den beeindruckendsten Gebäuden Frankens - erbaut wurde es auf einer Insel mitten im Fluss Regnitz.