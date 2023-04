Marie Kondo, wie bringen Sie Ihren Kindern Ordnung bei?

Wissen, wo etwas hingehört: Kinder kann man von Anfang an in die Hausarbeit einbinden.

Marie Kondo ist Aufräumexpertin aus Japan. Ihre Bücher wurden in fast 40 Sprachen übersetzt. Bekannt ist sie vor allem über die Netflix-Serie «Aufräumen mit Marie Kondo».

Los Angeles (dpa/tmn) Marie Kondo gibt die Ordnung nicht auf. Aber sie hat mittlerweile drei Kinder und realisiert, das ist alles nicht so einfach. Das sind ihre Tipps, wie das Aufräumen nicht zur Stressfalle wird.

Marie Kondo ist wohl die berühmteste Aufräumerin der Welt. Mit Büchern, Shows und Social-Media-Kanälen hat sie Millionen Menschen beigebracht, wie man mit Freude mehr Ordnung hält. Jüngst gab sie aber zu, dass es bei ihr zu Hause auch mal chaotisch aussehen kann. Denn sie hat mittlerweile drei Kinder.

Aber Marie Kondo bringt ihrem Nachwuchs das Aufräumen auch näher, von Anfang an, wie sie im schriftlichen Interview verrät.

Wie vermeiden Sie, dass Aufräumen zur Stressfalle wird?

Marie Kondo: Ich beobachte oft, dass Menschen die gleiche Art von Gegenständen an mehreren Orten aufbewahren. Wenn man jeden Ort einzeln aufräumt, wiederholt man die Arbeit und erhält nie den Überblick über alle Dinge, die man besitzt. Das Ergebnis ist, dass man in einem endlosen Kreislauf des Aufräumens gefangen ist, was letztlich Stress verursachen kann.

Das Aufräumen nach Kategorien - Kleidung, Bücher, Papiere, Kleinkram und dann emotionale Dinge - kann helfen, Freude zu empfinden, ruhig zu bleiben und sich auf einen erfolgreichen Aufräum-Weg zu begeben, anstatt sich überfordert zu fühlen.

Wie bringen Sie Ihren Kindern das Aufräumen bei?

Kondo: Ich räume vor meinen Kindern auf, damit sie es als tägliche Aufgabe oder als etwas sehen, das Freude macht - und nicht als lästige Pflicht. Waschen und Falten sind ein guter Anfang. Manchmal ertappe ich meine Töchter dabei, wie sie die Wäsche zusammenlegen oder den Esstisch abdecken.

Ich habe meinen Kindern von klein auf beigebracht, dass sie die Dinge behalten sollen, die ihnen Freude bereiten. Kinder können schon mit drei Jahren entscheiden, was ihnen Freude macht. Und der wichtigste Grundsatz ist, dass jeder Mensch für sich selbst Entscheidungen treffen sollte.

Familie, Haushalt, Job - wie schaffen Sie es als dreifache Mutter, auch Zeit für sich einzuplanen?

Kondo: Um den Tag zu beginnen, öffne ich die Fenster und lasse frische Luft herein. Dann zünde ich Duftstäbchen an oder verteile ätherische Öle. Wann immer es möglich ist, warte ich mit dem Essen, bis ich Hunger verspüre. Ich erledige etwas Hausarbeit oder beende eine Job-Aufgabe, damit mein Darm zu arbeiten beginnt.

Seitdem ich verheiratet bin und Kinder habe, habe ich eine ideale Zubettgeh-Routine gefunden, die zu meinem Lebensstil passt: Nach dem Familienessen bringe ich die Kinder mit einer Gute-Nacht-Geschichte ins Bett. Und wenn alle schlafen, bin ich an der Reihe, mich zu entspannen.

Ich räume die Küche auf, bereite das Essen für den nächsten Tag vor, checke meine E-Mails und schreibe meine Termine für den kommenden Tag auf. Dann mache ich mir eine Tasse Tee und lasse den Tag Revue passieren, indem ich in meinem Notizbuch notiere, wofür ich dankbar bin oder was ich gerne anders machen oder verbessern würde.

Danach verteile ich vielleicht etwas ätherisches Öl, trage ein paar Hautpflegeprodukte auf oder mache sogar ein paar Dehnübungen, wenn ich mich danach fühle. Mein oberstes Ziel ist es, mich jeden Abend zu entspannen, damit ich gut schlafen kann.

Zur Person:

Marie Kondo (38) ist eine Aufräumberaterin aus Japan, deren Bücher in fast 40 Sprachen übersetzt wurden. Bekannt ist sie vor allem über die Netflix-Serie „Aufräumen mit Marie Kondo“. Im November 2022 ist die deutsche Übersetzung ihres neusten Buchs „Kurashi - Der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben“ erschienen. Kondo lebt mit ihrer Familie in Los Angeles.

Literatur:

Marie Kondo: „Kurashi - Der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben“, Rowohlt Verlag, November 2022, ISBN: 978-3-8052-0099-8