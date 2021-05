Gartentipp: Wertvolle Brunnenkresse

Wer wissen möchte, wie der Anbau von Brunnenkresse funktioniert, kann sich dies an einem Modell zur Buga näher anschauen.

Nach einer Studie der Universität von New Jersey, in der verschiedene Obst- und Gemüsearten auf ihre Nährstoffdichte hin verglichen wurden, steht die Brunnenkresse auf Platz 1 der „Powerhouse Fruits and Vegetables“. Sie enthält viel mehr Vitamin C als Orangen und Zitronen, zudem die Vitamine A, K und B1, B2, E sowie Eisen und Kalzium. Ihre Blätter und Stängel enthalten verschiedene Senföle, die antibiotisch, antibakteriell und entzündungshemmend wirken. Das Kreuzblütengewächs sorgt nicht nur für einen frischen, pfeffrigen Geschmack, sondern fördert die Verdauung und regt den Stoffwechsel an. In Erfurt gibt es noch eine einzige erhaltene und aktive Brunnenkressen-Klinge. Wer wissen möchte, wie der Anbau funktioniert, kann sich dies an einem Modell zur Buga näher anschauen. Sobald die Pflanze ab Mai ihre weißen Blüten zeigt, die auch zahlreiche Insekten anlocken, wird die Ernte bis zum September eingestellt. Solange sind die Blätter leicht bitter. Zuhause können Sie die Anzucht in gut drainierter Erde im Topf versuchen. Er muss in einem zweiten Gefäß auf einem Kiesbett stehen, in das man Wasser einfüllt, so dass die Wurzeln davon umspült werden. Das Wasser muss jeden Tag gewechselt werden!

Tipp: Der Ausstellungsbereich der Erfurter Gartenschätze befindet sich im Festungsgraben des Petersberges und zeigt eine Vielzahl von Gemüsearten in modernen und historischen Sorten. Ganz sicher ist auch Ihr Lieblingsgemüse und Superfood dabei!

Fragen zur Brunnenkresse und ihren Verwandten wie Rettich und Radieschen beantwortet Ihnen gern der Pflanzenkenner vom „iPunkt Grün“:

ipunkt@bundesgartenschau.com

Die Autorin dieser Kolumne ist Ausstellungsbevollmächtigte der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft(DBG) für die Buga 2021 in Erfurt.