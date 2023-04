Berlin. Die Ampel hat sich auf ein Heizungsgesetz geeinigt. Es trifft Eigentümer mit einer Gas- oder Ölheizung – worauf Sie achten müssen.

Die Heizungspläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Bauministerin Klara Geywitz für Gas- und Ölheizungen in Deutschland ab 2024 bedeuten für viele Verbraucher große Veränderungen. Nach über 20 Stunden Gesprächsmarathon hatte sich die Ampel-Koalition im Kern auf ein Verbot für neue Gas- und Ölheizungen ab 2024 ohne regenerativen Anteil geeinigt.

Vom Gas- und Ölheizungsverbot für neue Anlagen soll es Ausnahmen geben – dies hatten vor allem SPD und FDP durchsetzen können. Doch die Ausnahmen sind überschaubar und zum Teil realitätsfern.

Ampel-Koalition einigt sich auf Heizungsgesetz – das ist geplant

Neue Gasheizungen sollen nach 2024 nur noch unter einer Bedingung erlaubt sein: Sie müssen auf 100 Prozent Wasserstoff umrüstbar sein

Es muss einen "verbindlichen Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze" geben – so steht es im Beschlusspapier

Schrittweise sollen neue Gasheizungen ab 2030 mit Biomethan (mind. 50 Prozent) und ab 2036 mit Wasserstoff (mind. 65 Prozent) betrieben werden

Die Gas- oder Ölheizung geht kaputt: Verbraucher sollen dann eine neue einbauen lassen können – diese muss nach drei Jahren dann aber mit einem regenerativen Anteil ergänzt werden

Für Eigentümer über 80 Jahren soll das Einbauverbot für klassische Gas- und Ölheizungen nach 2024 nicht gelten

Auch Eigentümer in Ein- und Zweifamilienhäusern – die vor 2002 eingezogen sind – sollen ausgenommen werden

Ampel entschärft Gas- und Ölheizungsverbot: Diese Ausnahmen sollen ab 2024 gelten

Weg von Heizöl und Gas und in nicht allzu ferner Zukunft auf Biomethan und anschließend Wasserstoff setzen – so sieht es der Zeitplan von Habeck für das Verbot klassischer Gas- und Ölheizungen vor. Das Problem: Ob Wasserstoff oder Biogas – das Heizen wird für die Verbraucher teuer. Gerade der grüne Wasserstoff ist nicht in ausreichender Menge vorhanden. Hinzu kommt der Investitions- und Transformationsplan für Wasserstoffnetze – diesen gibt es aktuell noch nicht. Ohne diesen Plan greift de facto das Einbauverbot.

Wir haben uns darauf geeinigt, Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern, die vor 2002 eingezogen sind, vom Heizungsaustausch auszunehmen. Für alle anderen gilt: intakte Öl- oder Gasheizungen, jünger als 30 Jahre alt, müssen nicht getauscht werden. #GEG — Klara Geywitz (@klara_geywitz) March 31, 2023

Verbot für neue Gas- und Ölheizungen: Diese Ausnahme wird für Eigentümer richtig teuer

In ihrem Kommentar "Heizen mit Wasserstoff statt Gas – mehr Ehrlichkeit bitte" formulierte es unsere Autorin so: "mit Wasserstoff kann man in Deutschland derzeit praktisch noch nicht heizen." Die Pläne der Ampel würden die Verbraucher verunsichern. Auch die Ausnahme bei kaputten Gas- oder Ölheizungen ist kritisch zu sehen. Zwar soll in diesen Fällen der Einbau einer neuen Öl- oder Gasheizung erlaubt sein – nach drei Jahren muss diese dann jedoch mit einer regenerativen Technik ergänzt werden. Für Betroffene bedeutet das: doppelte Kosten.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Sie müssten für die neue Gas- oder Ölheizungen und nach drei Jahren noch einmal für den regenerativen Anteil aufkommen. Zum Hintergrund: Die Kosten für eine neue Wärmepumpe können schnell zwischen 15.000 und 30.000 Euro liegen. Eine neue Gas- oder Ölheizung kostet noch einmal zusätzlich 7.000 bis 8.000 Euro. Mögliche Umbaukosten sind hier noch nicht eingerechnet. Auch die staatlichen Förderungen für eine neue Heizung decken – zumindest Stand heute – nicht die kompletten Investitionskosten und sind etwa bei einer Wärmepumpe an Auflagen gebunden.

Heizung Grundförderung Heizungs-Tausch-Bonus Wärmepumpen-Bonus Förderung gesamt Wärmepumpe 25 10 5 40 Prozent Pelletheizung 10 10 – 20 Prozent

Gas- und Ölheizungsverbot soll nicht für alle gelten: "Diskriminierung" für diese Personen

Zu guter Letzt sind auch die Ausnahmen vom Gas- und Ölheizungsverbot für bestimmte Personengruppen eng gefasst. Eigentümer über 80 Jahren und Eigentümer in Ein- und Zweifamilienhäusern – die vor 2002 eingezogen sind – sollen von der Tauschpflicht ausgenommen werden. Bauministerin Geywitz via Twitter: "Für alle anderen gilt: intakte Öl- oder Gasheizungen – jünger als 30 Jahre alt – müssen nicht getauscht werden."

Eigentümer unter 80 Jahren würden diskriminiert, kritisieren Beobachter. Zur Wahrheit gehört aber auch: Bislang sind die Pläne für ein Verbot klassischer Gas- und Ölheizungen nur ein Kabinettsentwurf. Dieser soll Ende April von der Bundesregierung abgesegnet werden. Danach wandert das Papier zu Beratungen in den Bundestag. Hier können noch Änderungen vorgenommen oder Passagen gestrichen werden. Daher ist noch nichts in Stein gemeißelt – und betroffene Verbraucher in Deutschland können auf Änderungen hoffen.

Die Themen Energiepreise und Heizen beschäftigen viele Verbraucher seit der vom Krieg in der Ukraine ausgelösten Energie- sowie Preiskrise in Deutschland. Mittlerweile hat sich die Situation am Energiemarkt zum Glück aber wieder beruhigt. Der Gaspreis hat Vorkriegsniveau erreicht und auch Heizöl ist seit März günstiger denn je und hat sich bei einer Preismarke von rund einem Euro pro Liter eingependelt.