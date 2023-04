Berlin. Die Gasheizung zum Teil mit Wasserstoff nutzen? Das ist möglich! Doch Verbraucher sollten ein paar Dinge beachten – Stichwort "Kosten".

Die Energie- und Preiskrise hat das Jahr 2022 geprägt – und zahlreiche Verbraucherinnen und Verbraucher werden sie sicher nicht so schnell vergessen. Vor allem die Gas- und Heizölpreise waren in der Energiekrise massiv gestiegen. Zumindest mit Blick auf das Gas hat die Politik aber reagiert und eine seit März geltende Strom- und Gaspreisbremse eingeführt. Und auch Heizölkunden sollen bald entlastet werden. Schon jetzt können Verbraucher ihren Anspruch auf einen Pellet- und Heizölzuschuss prüfen und die voraussichtliche Höhe ermitteln.

Gasheizung auf Wasserstoff umstellen: "H2-ready" – Was Sie beachten müssen

Doch die Energiepreise sind längst nicht mehr das einzige Thema in der Energiepolitik. Die Pläne der Ampel-Koalition für ein schrittweises Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 hat viele Verbraucher überrascht und erschreckt. Zumal es derzeit schon eine Austauschpflicht für alte Gas- und Ölheizungen nach 30 Betriebsjahren gibt. Jetzt möchte die Bundesregierung weiter Tempo machen und ein neues Heizungsgesetz verabschieden. Doch nicht für jeden in Deutschland kommt eine Wärmepumpe als Alternative infrage.

Umso interessanter könnte für viele eine Umrüstung der Gasheizung sein. Eine Gasbrennwertheizung kann "H2-ready" sein. Das bedeutet: Die Heizung kann im Unterschied zur klassischen Gasheizung mit einem Erdgasgemisch betrieben werden. Je nach Heizungsmodell kann dieses Gasgemisch bis zu 30 Prozent aus Wasserstoff bestehen. Klassische Gasheizungen können jedoch nicht einfach auf einen Betrieb mit einem Erdgasgemisch umgestellt werden. Sprich: Die Anlage muss komplett ausgetauscht werden.

Gasheizung "H2-ready" machen: Umstellung auf Wasserstoff – So viel kostet es

Allerdings muss bei einer bestehenden Gasheizung nicht das komplette Heizsystem ausgetauscht werden. Insofern kann die Umrüstung für Eigentümer mit einer Gasheizung interessant sein. Die Gesamtkosten für eine Umrüstung der Gasheizung sind im Vergleich zu einer Wärmepumpe deutlich niedriger. "t-online" nennt eine Preisspanne von 5000 bis 8000 Euro – je nach Modell und Größe. Von etwa 6000 bis 10.000 Euro berichtet dagegen das Portal "efahrer.com".

In beiden genannten Preisspannen sind eine staatliche Förderung für eine neue Heizung 2023 sowie eine Steuererleichterung von in der Summe bis zu 20 Prozent berücksichtigt. Doch wie sinnvoll ist die Umrüstung einer Gasheizung für Verbraucher derzeit? Fest steht: Die Kosten sind im Vergleich zu einer neuen Wärmepumpe deutlich niedriger – es gibt aber einen Knackpunkt. Selbst moderne Gasbrennwertheizung können derzeit zu maximal 30 Prozent über Biogase betrieben werden. An zu 100 Prozent Wasserstoff-tauglichen Modellen wird geforscht.

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Gasheizung ab 2024: Alte Heizung modernisieren – Warum davon abzuraten ist

Die Pläne der Ampel-Koalition für Gas- und Ölheizungen sehen ab 2024 für neue Brennstoffheizungen aber einen regenerativen Anteil von mindestens 65 Prozent vor. Das bedeutet: Neben der Gasheizung "H2-ready" müssten Eigentümer noch eine regenerative Heiztechnik einbauen – etwa eine Solarthermie- oder Solaranlage. Hinzu kommen die derzeit noch hohen Preise für grünen Wasserstoff. Berichten von "efahrer.com" zufolge kostet Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien aktuell rund 16 Cent pro Kilowattstunde (kWh).

Videografik: Grüner Wasserstoff - Energiequelle der Zukunft

Der Preis für klassisches Gas hat sich seit Dezember auf Vorkriegsniveau eingependelt und liegt derzeit bei rund 12 Cent pro kWh. Nächstes Problem: Die Gasnetze in Deutschland sind nicht auf Erdgasgemische mit hohen Wasserstoffanteilen ausgelegt. Daher könnte das Aus für die Gasheizung auch viel früher kommen als von der Ampel-Koalition angedacht. Denn am Ende sollen Verbraucher die Einhaltung der Klimaziele bei ihren eigenen Heizungen gewährleisten – so zumindest sieht es eine Klausel im Kabinettsentwurf vor.

Jetzt noch neue Gas- oder Ölheizung kaufen? Was Energieexperten empfehlen

Auch deshalb raten Energieexperten von neuen Gas- oder Ölheizungen ab. Ramona Ballod – Energiereferentin der Verbraucherzentrale Thüringen – gibt zu bedenken: "Mit der Entscheidung für eine neue Heizung legen Sie sich für die nächsten 20 Jahre fest. Nehmen Sie sich für Ihre Entscheidung Zeit – und wägen Sie die Vor- und Nachteile aller gängigen Heizsysteme ab." Schon aus Kostengründen könne der Umstieg auf erneuerbare Energien sinnvoll sein. Die Expertin nennt Wärmepumpen oder Pelletheizungen als Alternativen – ebenso Hybridsysteme.

Noch deutlicher wird Iris Ege von der Energieagentur Biberach (Baden-Württemberg) im Interview mit der "Schwäbischen". Sie warnt vor höheren Kosten für Verbraucher. Zudem könne man in Hinblick auf die Heizungspläne die Lebenszeit einer neuen Heizung gar nicht voll ausschöpfen. Spätestens 2024 soll mit klassischen Gas- und Ölheizungen in Deutschland Schluss sein. "Ich empfehle deshalb in Ruhe zu überlegen, was man macht." Im ersten Schritt legt die Expertin eine Beratung nahe. Dafür kommen Verbraucherzentralen oder Energieberater infrage.

Bestehende Gas- und Ölheizung weiter nutzen: Die "Austauschpflicht" beachten

Anders sieht es im Hinblick auf bestehende Gas- und Ölheizungen aus. Dabei ist der Konsens der Experten: Erst einmal nichts übers Knie brechen und die nächsten Schritte abwarten. Denn bisher sind die Pläne für ein neues Heizungsgesetz nur ein Entwurf. Im Bundestag kann dieser überarbeitet oder auch ganz verworfen werden. Daher ist abwarten derzeit für Verbraucher die beste Strategie. Nicht warten sollten jedoch alle mit einer mehr als 30 Jahre alten Gas- oder Ölheizung – Stichwort "Austauschpflicht".

Die Austauschpflicht wird kontrolliert – mehrere tausend Euro Bußgeld sind bei Nichteinhaltung möglich. Jedoch gibt es verschiedene Ausnahmen von der Austauschpflicht – sie gelten auch unabhängig der Ampel-Pläne. Im Zweifelsfall sollten sich Eigentümer beraten lassen und einen Experten-Rat einholen. In manchen Fällen kann eine alte Gas- oder Ölheizung umgerüstet und auf diese Weise weiter genutzt werden. Die Entwicklung der Ampel-Pläne sollten Verbraucher aber weiter beobachten. Nur Schnellschüsse gilt es zu vermeiden.