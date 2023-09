Allein im Jahr 2022 kamen in Deutschland laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) rund 1.647.000 Tonnen Brot auf den Tisch.

Brot, Nudeln und Co. Gefahr durch glutenfrei: Was gesunde Menschen wissen müssen

Berlin. Menschen mit einer Zöliakie vertragen kein Gluten. Aber was passiert, wenn gesunde Menschen darauf verzichten? Das sagen Experten.

Bei Menschen mit einer Zöliakie löst Gluten Entzündungen im Darm aus

Auch gesunde Menschen schwören inzwischen auf „Glutenfrei-Diäten“, unter anderem um abzunehmen

Mediziner erklären die Risiken, die eine glutenfreie Ernährung für gesunde Menschen mit sich bringt

Stars wie Miley Cyrus machen es vor und feierten schon vor zehn Jahren die „gluten free diet“, verzichten also völlig oder zumindest weitestgehend auf Gluten. Der Sängerin bekommt Gluten nämlich nicht gut, wie sie ihren Millionen Fans im Nachrichtendienst X (damals noch Twitter) mitteilte. Der positive Nebeneffekt ihrer Ernährungsumstellung: Cyrus nahm ab – und empfahl ihren Followern prompt, doch auch mal eine Weile auf Gluten zu verzichten. Die positiven Veränderungen an Haut, Körper und sogar Psyche würden nicht lange auf sich warten lassen, so das Versprechen der heute 30-Jährigen.