Miss Money macht Thüringer Teenager fit fürs Geld

Miss Money – Was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten.

Erfurt. Magdalena Sporkmann erklärt in ihrem Buch „Miss Money“, wie wichtig das Thema Geld ist und was Mädchen darüber unbedingt wissen sollten.

Eigentlich geht es doch immer um das Geld, oder? Auch für Jugendliche ist das Thema schon früh wichtig. Junge Frauen haben laut der Finanzexpertin Magdalena Sporkmann häufig besondere Berührungsängste, wenn es um das Thema Finanzen geht. Deshalb richtet sie sich in ihrem Ratgeber „Miss Money – Was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten“ auch ganz gezielt an sie.

Leserinnen ab zwölf Jahre erhalten darin einen Überblick. Mit einem lockeren Einstieg und verständlichen Erklärungen von Fachbegriffen wie Money Mindset (psychische Einstellung zu Geld), Fonds (besondere Anlagemodelle) oder Frugalismus (Geld als Bereicherung), kommt man gut beim Lesen mit. So werden richtiges Sparen, Konsumieren, Investieren und Einkaufen gut erklärt und zahlreiche Tipps und Tricks vermittelt. Schon spezieller ist die Unternehmensgründung im jungen Alter sowie alles um die Themen Kryptowährungen, Aktien und mehr.

Das Buch ist sehr gut aufgebaut und in verschiedene Bereiche gegliedert, die mit Farben, kleinen Illustrationen und Überschriften erkennbar gemacht werden. Der Teilbereich über das richtige Sparen ist lila. Der rote Bereich handelt vom schlauen Einkaufen und Konsumieren. Besonders interessant ist der gelbe Bereich, in dem es um finanzielle Sicherheit und Vermögensaufbau geht. Das letzte Kapitel in dunkelblau handelt dann von der Verantwortung beim Shoppen.

Miss Money kann eine Bereicherung für viele Jugendliche sein. Denn in den Schulen wird dieses wichtige Thema wenig bis gar nicht aufgegriffen. Somit kennen viele Jugendendliche kaum Grundlagen zum richtigen Umgang mit Geld. Magdalena Sporkmann möchte ihren Leserinnen die Scheu nehmen und zeigen, dass Finanzen auch Frauensache sind.

Die Autorin selbst ist relativ privilegiert aufgewachsen und kannte finanzielle Probleme nicht. Für den einen oder anderen Wunsch jedoch arbeitete sie, um sich diesen auch zu verdienen. Sie weiß also durchaus, worüber sie schreibt.

„Miss Money – Was schlaue Mädchen über Geld wissen sollten“: 192 Seiten aus dem dtv-Verlag für 14 Euro.