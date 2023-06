Eine Frage der Haltbarkeit: Kosmetik auch auf Vorrat kaufen?

Frankfurt/Main (dpa/tmn) Wer sich schonmal geärgert hat, weil die Lieblingswimperntusche nicht mehr zu haben war, will künftig womöglich Vorratshaltung betreiben. Was Sie dann zur Haltbarkeit wissen sollten.

Das Lieblingspuder wird bald aus dem Sortiment genommen, die Creme ist im Angebot: Gute Gründe, Kosmetikprodukte auch mal auf Vorrat zu kaufen, gibt es viele. Doch wie lange kann man sie eigentlich lagern - und wann sollte man sie aufgebraucht haben?

„Grundsätzlich sind die meisten Kosmetikprodukte ab dem Tag ihrer Herstellung im ungeöffneten Zustand mindestens 30 Monate lang haltbar“, erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel. „Wird diese Zeit unterschritten, muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben werden.“ Dieses findet man auf der Packung der jeweiligen Artikel - und kann vor dem geplanten Hamsterkauf in Augenschein genommen werden.

Produkte wie Duschgele, Zahnpasten oder Cremes sind Huber zufolge im ungeöffneten Zustand aber in der Regel länger als 30 Monate haltbar - bei sachgemäßer Lagerung sogar meist viele Jahre lang ohne Qualitätsverlust. Statt einem Mindesthaltbarkeitsdatum wird dann auf der Packung die Haltbarkeitsfrist nach dem Öffnen in Monaten angegeben, also beispielsweise „6 M“ für sechs Monate - in Kombination mit dem Symbol eines geöffneten Cremetiegels.

„Es gibt aber auch Produkte, die das Symbol nicht tragen, zum Beispiel solche, die zur Einmalanwendung vorgesehen sind, wie beispielsweise Produktmuster“, so Huber.

Nicht gleich aussortieren

Gut zu wissen: Die meisten Kosmetikprodukte können über den auf der Packung angegebenen Zeitraum hinaus verwendet werden. Dann sollte man aber Aussehen und Geruch im Blick behalten. Verändern sie sich, sortiert man die Produkte besser aus.

Übrigens: Wer die Haltbarkeit geöffneter Cremes, Foundations und Co. erhöhen will, sollte die Packung nur dann öffnen, wenn das Produkt auch wirklich genutzt wird - und sie anschließend wieder sorgfältig verschließen. Außerdem wichtig: Cremes nur mit sauberen Händen direkt aus dem Tiegel entnehmen, am besten verwendet man dafür einen Spatel. Make-up-Schwämmchen, Pinsel oder andere Helferlein zum Entnehmen und Auftragen von Make-up sollten zudem regelmäßig mit Seife, Spülmittel oder einem milden Shampoo ausgewaschen und nur weiterverwendet werden, wenn sie wieder vollständig getrocknet sind.