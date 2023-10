Berlin Die Laufbahn im öffentlichen Dienst bietet viele Vorteile wie den Beamtenstatus. Lesen Sie hier mehr zur Bedeutung und wer ihn bekommt.

Der öffentliche Dienst bildet eine unverzichtbare Säule in der Gesellschaft. Er ist das Rückgrat der Verwaltung, der sozialen Sicherheit und der Rechtsstaatlichkeit. Laut dem Statistischen Bundesamt (Destatis) arbeitet mehr als jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland im Staatdienst – insgesamt 5,2 Millionen Menschen.

Eine Schlüsselkomponente des öffentlichen Dienstes ist der Beamtenstatus. Von den rund fünf Millionen staatlich Beschäftigten sind 1,9 Millionen Beamte und Richter. Der Beamtenstatus regelt die Arbeitsbedingungen, die Verantwortlichkeiten sowie die Privilegien der Menschen, die in den Dienst der Öffentlichkeit treten. Doch er ist nicht nur ein juristisches Konzept, sondern ein fundamentaler Bestandteil unserer politischen und sozialen Struktur.

Öffentlicher Dienst und Beamte: Wo ist der Unterschied?

Der öffentliche Dienst trägt dazu bei, dass Staat, Wirtschaft und Gesellschaft funktionieren. Die Angestellten im öffentlichen Dienst bestehen deshalb aus:

Beamten

Richtern

Berufs- und Zeitsoldaten

Tarifbeschäftigten

Die Tätigkeitsfelder erstrecken sich laut Destatis über "Schulen und Hochschulen, soziale Sicherung, öffentliche Sicherheit und Ordnung einschließlich Polizei, Justiz, Verteidigung, Gesundheitswesen und Krankenhäuser, Umweltschutz oder Finanzverwaltung." Der öffentliche Dienst ist somit eine wichtige Säule des Gemeinwesens in Deutschland. Doch nicht jeder Angestellte im öffentlichen Dienst erhält den Beamtenstatus.

Öffentlicher Dienst: Diese Beamtenberufe gibt es

Die Berufe, die verbeamtet werden, können nach Bundesland variieren. Hier sind einige Beispiele für Berufe, die in vielen Ländern den Beamtenstatus tragen:

Lehrer: Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können in der Regel verbeamtet werden. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Bundesländern bezüglich der genauen Bedingungen und Regelungen.

Lehrkräfte an öffentlichen Schulen können in der Regel verbeamtet werden. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen den Bundesländern bezüglich der genauen Bedingungen und Regelungen. Polizei: Polizeibeamte sind in der Regel verbeamtet, um ihre Unabhängigkeit und Neutralität sicherzustellen.

Polizeibeamte sind in der Regel verbeamtet, um ihre Unabhängigkeit und Neutralität sicherzustellen. Justizbeamte: Dies umfasst Richter und Staatsanwälte, die in der Regel verbeamtet sind, um die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten.

Dies umfasst Richter und Staatsanwälte, die in der Regel verbeamtet sind, um die Unabhängigkeit der Justiz zu gewährleisten. Verwaltungsfachangestellte: Viele Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst können ebenfalls den Beamtenstatus haben.

Viele Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst können ebenfalls den Beamtenstatus haben. Feuerwehr: Feuerwehrbeamte können in einigen Bundesländern in Deutschland verbeamtet sein.

Feuerwehrbeamte können in einigen Bundesländern in Deutschland verbeamtet sein. Beamte im gehobenen und höheren Dienst: Dies umfasst verschiedene Positionen in der öffentlichen Verwaltung auf höheren Ebenen, wie etwa Hochschulprofessoren, Regierungsinspektoren oder auch Finanzwirte im gehobenen Dienst.

In manchen Ländern erhalten weitere Berufsgruppen den Beamtenstatus. In Frankreich, Großbritannien und den USAkönnen beispielsweise auch medizinisches Personal, Diplomaten und Militärpersonal den Beamtenstatus erhalten. Gerade letztere werden in Deutschland häufig mit Beamten verwechselt.

Soldaten werden nicht im herkömmlichen Sinne verbeamtet, erhalten jedoch eine besondere Form der Besoldung und sind den militärischen Vorschriften und Hierarchien unterworfen

Berufs- und Zeitsoldaten sind zwar im öffentlichen Dienst tätig, doch sie haben keinen Beamtenstatus. In Deutschland gibt es eine klare Unterscheidung zwischen dem zivilen öffentlichen Dienst und dem Militär, was sich in den unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Arbeitsbedingungen widerspiegelt. Der Beamtenstatus ist für die zivile Verwaltung und andere zivile Berufe im öffentlichen Dienst reserviert und nicht auf die Bundeswehr ausgedehnt.

Einer der Gründe, warum sich viele Menschen für eine berufliche Laufbahn im öffentlichen Dienst entscheiden, ist die Attraktivität des Beamtenstatus. Beamte genießen folgende Vorteile:

Persönliche Vorteile für Beamte Arbeitsplatzsicherheit Beamte genießen in der Regel eine hohe Arbeitsplatzsicherheit, was bedeutet, dass sie weniger besorgt über unerwartete Entlassungen oder Kündigungen sein müssen. Ausnahmen gibt es jedoch bei Gesetzesverstößen. Stabilität Der Beamtenstatus bietet eine stabile berufliche Perspektive, da Beamte oft langfristig im öffentlichen Dienst tätig sind und regelmäßige Gehaltserhöhungen sowie Aufstiegschancen erhalten. Finanzielle Sicherheit Beamte erhalten in der Regel eine feste und regelmäßige Besoldung, die meist mit Sozialleistungen wie Krankenversicherung und betrieblicher Altersvorsorge verbunden ist. Karriereentwicklung Der Beamtenstatus ermöglicht oft berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Beförderungen im öffentlichen Dienst. Arbeitsbedingungen Beamte haben oft geregelte Arbeitszeiten und klare Arbeitszeitregelungen, die eine ausgewogene Work-Life-Balance fördern.

Aber nicht nur die Angestellten profitieren von den attraktiven Konditionen im öffentlichen Dienst. Auch die Familien von Beamten genießen Vorteile durch die staatliche Anstellung:

Vorteile für Familien von Beamten Familienversicherung Beamte haben oft die Möglichkeit, ihre Familienmitglieder in ihre Krankenversicherung einzuschließen, was dazu beitragen kann, die Gesundheitskosten für die Familie zu reduzieren. Pensionsansprüche Der Beamtenstatus trägt dazu bei, die finanzielle Sicherheit im Ruhestand für den Beamten und seine Familie zu gewährleisten, da oft großzügige betriebliche Altersvorsorgepläne vorhanden sind. Soziale Leistungen Beamte und ihre Familien haben oft Zugang zu umfassenden sozialen Leistungen, darunter Bildungsförderung und Unterstützung bei besonderen Bedürfnissen. Stabilität Die Arbeitsplatzsicherheit und finanzielle Stabilität, die der Beamtenstatus bietet, können dazu beitragen, ein sicheres und stabiles Umfeld für die Familie zu schaffen. Berufliche Entwicklungsmöglichkeiten Der Beamtenstatus kann es dem Hauptverdiener in der Familie ermöglichen, sich beruflich zu entwickeln und ein höheres Einkommen zu erzielen, was der gesamten Familie zugutekommen kann.

Es ist wichtig zu beachten, dass die Vorteile des Beamtenstatus je nach Land, Region und Dienststelle variieren können. Auch die persönlichen Umstände und die individuelle Berufslaufbahn eines Beamten spielen eine Rolle bei den spezifischen Vorteilen, die er oder sie sowie die Familie durch den Beamtenstatus genießen können.

Beamtenstatus: Wie viel verdient man im öffentlichen Dienst?

Die Bezahlung von Beamten ist durch ein spezielles Besoldungssystem geregelt, das von Land zu Land unterschiedlich sein kann. In Deutschland richtet sich die Besoldung der Beamten nach dem Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) für Bundesbeamte und den Landesbesoldungsgesetzen für Landesbeamte. Die Beamten werden in verschiedene Besoldungsordnungen und -gruppen unterteilt, die sich nach der Verantwortlichkeit, dem Qualifikationsniveau und der Position richten.

Diese Besoldungsordnungen gibt es:

A: Beamte im einfachen, mittleren, gehobenen oder höheren Dienst. B: Beamte und Soldaten des höheren Dienstes in besonderen Positionen, beispielsweise Botschafter, Minister und Präsidenten. W: Wissenschaftliche Beamte wie Professoren, Dozenten und leitende Mitarbeiter an Universitäten und Fachhochschulen. R: Richter und Staatsanwälte.

Die Besoldungsordnungen werden jeweils noch in Besoldungsgruppen, beispielsweise A3 bis A16, unterteilt. Insgesamt gibt es 37 Besoldungsgruppen. In jeder dieser Gruppen gibt es Gehaltsstufen. Beamte beginnen entweder in Stufe 1 oder 2. Wie schnell sie in die nächste Stufe aufsteigen, ist von Bundesland zu Bundesland verschieden und kann zwischen zwei und vier Jahren dauern.

Hier ist ein Überblick der Besoldungsordnung A Stufe 1 in Berlin:

Besoldungsgruppe Stufe 1 (monatliche Bruttobesoldung in Euro) A5 2.314,42 A6 2.365,38 A7 2.461,81 A8 2.603,80 A9 2.762,61 A10 2.963,48 A11 3.396,03 A12 3.649,44 A13 4.310,46 A14 4.537,69 A15 5.566,42 A16 6.147,59

Ein Polizist im mittleren Dienst beginnt beispielsweise in der Besoldungsgruppe A7 und verdient in Berlin 2.461,81 Euro Brutto pro Monat. Die Besoldung variiert aber von Bundesland zu Bundesland. So verdienen Beamte der Besoldungsgruppe A7 in Bayern monatlich 2.713,94 Euro. Des Weiteren können Zuschläge wie Mehrarbeitsvergütung, Familienzuschläge, Amtszulagen, jährliche Sonderzahlungen oder Zulagen für Dienste zu ungünstigen Zeiten hinzu kommen.