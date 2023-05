Berlin. Im Frühling starten viele damit, ihren Balkon zu bepflanzen. Welche Pflanzen sich für Einsteiger und sonnige Orte eignen, verrät ein Experte.

Der Frühling ist im vollen Gange, bald kommt der Sommer – und die Sonne knallt auf die Häuserfront, der Balkon erhitzt sich. Wer es da trotz der schwierigen Bedingungen grün und bunt auf dem Balkon haben will, der sollte auf einiges achten. Welche Pflanzen und Blumen insbesondere bei Hitze und Trockenheit durchhalten und wie man sie richtig pflegt, erfahren Sie in diesem Text.

Hitze und Pflanzen: Augen auf beim Kauf

Der Balkonkasten, Kübel oder Topf ist für Pflanzen besonders herausfordernd. Der Grund: Es herrscht wenig Platz für die Pflanzen und dadurch kann die Erde schneller austrocknen, als beispielsweise in einem großen Beet. Wenn dann noch die Sonne auf den Balkon scheint, kann es schnell passieren, dass der Boden austrocknet. Wer also ein sonniges Plätzchen bepflanzen will, der wählt Pflanzen-Arten, die Hitze gut vertragen.

Johannes Kattermann, Gärtner-Meister und Pflanzenexperte beim Unternehmen "Bauhaus", rät: “Grundlegend eignen sich alle Pflanzen mit festem und widerstandsfähigem Laub oder wasserspeichernden Blättern besonders für den Standort in der Sonne.” Das heißt: Wenn die Blätter dick und robust aussehen, dann sind sie meist die bessere Wahl für die Sonne als Pflanzen mit dünnen, großen Blättern. Besonders mediterrane Kräuter lieben Sonne, da sie aus trockenen Böden stammen.

Laut dem Pflanzenexperten eignen sich diese Pflanzen für einen Standort in der Hitze und im Sonnenlicht:

Thymian

Rosmarin

Salbei

Fetthenne

Dachwurz

Sonnenröschen

Mittagsblume

Dipladenie

Diese Sorten eignen sich laut Experte Kattermann nicht, da sie Schatten mögen:

Minze

Begonie

Fuchsie

Funkie

Astilbe

Farne

Hitzetolerante Pflanzen: Darauf sollten Sie beim Einpflanzen achten

Wenn die Pflanzen ausgewählt sind, geht es ans Einpflanzen. Achten Sie darauf, den Pflanzen schon vor dem Einsetzen in die Erde eine Ladung Wasser zu verpassen. “Die ersten Tage in der Hitze gilt: Die Pflanzen lieber ein bisschen mehr und öfter gießen. Erst wenn die Pflanze schon länger in der Erde verweilt und eingewurzelt ist, versorgt sie sich auch selbst sehr gut und kommt ein paar Tage ohne Wasser aus. Trotzdem sollte man regelmäßig nachgießen.", so Kattermann. Außerdem sollten Sie sich fragen: Welche Pflanzen passen zusammen in einen Kasten? Schattenblüher kommen nicht gut mit Sonnengewächsen klar. Lesen dazu hier mehr: Blumen und Gemüse: Welche Pflanzen lassen sich kombinieren?

Pflanzenexperte Kattermann empfiehlt, einen Wasserspeicherkasten zu verwenden oder mit Steinen und Tonscherben in der Erde zu arbeiten. So wird überschüssiges Wasser abgeleitet, damit es nicht zu einer Staunässe kommt. Ein weiterer Tipp: “Das Wichtigste ist es, gute Erde zu verwenden: Die sollte ein hohes Speichervolumen für Wasser und Dünger aufweisen. Der Grund: Der Kasten ist für die Pflanzen eine extreme Umgebung – wenig Raum und Platz. Darum ist die Erde entscheidend für das Wachstum. Es lohnt sich, Blumenerde mit den notwendigen Nährstoffen zu nutzen.”

Pflanzen in der Sonne: So pflegen Sie die Gewächse richtig

Sobald die Pflanzen in der Erde sind, kann man bei der Pflege auf ein paar Punkte achten. ARD Alpha berichtete, dass es besonders ratsam sei, die Pflanzen in den Morgenstunden zu gießen. Das hat einen einfachen Grund: In der Mittagszeit, wenn die Sonne am stärksten brennt, verdunstet das Wasser sehr schnell wieder.

Kattermann sagt: “Ein Gärtner-Tipp für die Leute, die wirklich lange Freude an den Balkonpflanzen haben wollen: Das Verblühte an der Pflanze entfernen. Dadurch ist die Chance größer, dass neue Blüten nachkommen. Wenn Sie merken, dass die Blüte braun und welk wird, dann kann man diesen Teil der Pflanze abknipsen.”

Was passiert jedoch, sollte es regnen? Schadet das den hitzetoleranten Pflanzen? Nicht unbedingt. “Wenn man die Pflanze vor Regen schützen kann, sollte man das tun, um die Gefahr für Staunässe zu minimieren. Ansonsten sorgt man bestenfalls dafür, dass überschüssiges Wasser abfließen kann – über die Drainage oder einen Kasten, bei dem das Wasser die Möglichkeit hat, auszulaufen. Diese Faustregel gilt aber für alle Pflanzen – egal ob Schatten- oder Lichtblüher. Auch ein gemäßigtes Wetter ist für alle Pflanzen wichtig.”, so der Pflanzenexperte.

Pflanzenexperte: So können auch Neulinge Erfolge auf dem Balkon erzielen

Wer vielleicht noch nicht viel Erfahrung mit Pflanzen hat, für den hat Gärtner-Meister Kattermann eine Empfehlung: Die Sedum-Arten seien gut geeignet für Anfängerinnen und Anfänger. Sie benötigten wenig Pflege und erzielen trotzdem ein grünes Ergebnis auf dem Balkon.

Sind hitzetolerante Pflanzen insgesamt die unkomplizierteren Gewächse und darum für Menschen ohne grünen Daumen die bessere Wahl? Kattermann fasst es so zusammen: “Der Schatten verlangt wohl etwas mehr Gespür als die Sonne. In der Hitze trocknet es schnell wieder ab und die Gefahr der Staunässe ist minimiert. Außerdem können die hitzetoleranten Pflanzen auch mal ein paar Tage ohne Wasser auskommen." Allerdings betont er, dass alle Pflanzen irgendwann Wasser benötigten und man deswegen nicht einfach grundlegend davon ausgehen könne, dass die hitzetoleranten Pflanzen einfacher zu pflegen sind. (emi)