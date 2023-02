Thailand 2,4 Kilometer langer Pool bringt Badespaß in Khao Lak

Khao Lak (dpa/tmn) Die Maße des Pools in einer Hotelanlage im Süden Thailands waren ohnehin schon gigantisch. Nun sind nochmal einige Hundert Meter dazu gekommen. Wer hier eine Bahn schwimmt, ist eine Weile unterwegs.

Strahlend blau schlängelt sich der Pool durch das Hotelgelände. Er schlängelt sich, öffnet sich hin zu größeren Lagunen und schlängelt sich dann weiter - scheinbar endlos.

Die riesige Wasseranlage des JW Marriott Khao Lak Resort & Spa im Süden von Thailand ist nach Hotel-Angaben das längste Schwimmbad in Südostasien. Bereits seit Jahren dehnte sich das Poolgelände über 1,9 Kilometer Länge aus, aber nun sind noch einige Hundert Meter hinzugekommen: Mittlerweile erstreckt sich die Badewelt der Superlative über eine Gesamtlänge von 2,4 Kilometern.

„Damit ist es der längste Pool in Südostasien, das wir wissen ganz sicher. Darauf sind wir stolz, und das können wir für uns beanspruchen“, sagt Hotelmanager Samer Alhaj. Obwohl es sich im JW Marriott nicht um einen Wasserpark handele, gebe es dennoch jede Menge spaßige Wasseraktivitäten, die wohl einmalig für ein Hotel in Thailand seien, so Alhaj.

Kokosnuss-Verkauf aus kleinen Booten

Und tatsächlich: Während die Gäste die ellenlangen Bahnen in Richtung Strand und Meer abschwimmen, tun sich immer wieder neue Attraktionen auf. Ein großes Trampolin unter einer Wasserfontäne etwa, Rutschen für Kinder, Jacuzzis, ein Wellenbad und zwei Poolbars. Zudem fahren kleine Boote im Stil der thailändischen „floating markets“ (schwimmende Märkte) über das Wasser und bieten den Badegästen eisgekühlte frische Kokosnüsse an.

„Was für ein Erlebnis“, schwärmt ein Tourist aus Frankreich. „Die meisten Pools sind ja eher langweilig, aber dieser hier überrascht immer wieder.“ Die ganzen 2,4 Kilometer habe er dann aber doch nicht schwimmend geschafft, sagt er und lacht. „Das mache ich beim nächsten Besuch!“

Die Region Khao Lak gehört zur südlichen Provinz Phang Nga und liegt direkt an der Andamanensee. Gerade bei deutschen Touristen ist sie seit Jahrzehnten beliebt und Ausgangspunkt für Tagestouren auf die besonders bei Tauchern angesagten Similan-Inseln. Khao Lak liegt eine gute Autostunde vom Flughafen Phuket entfernt.