Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kreta lohnt auch im Winter

Giannis scheint nichts zu treiben. Er steht in seinem Olivengarten, tief im Matsch. Tagelang hat es auf Kreta geregnet. Selten ist Regen in den Wintermonaten nicht, in solchen großen Mengen aber schon. Giannis nimmt es gelassen. "Die Natur kann das brauchen", sagt der drahtige Mann mit dem kurzen Bart.

Mehrere Dutzend Olivenbäume stehen auf seiner Farm in Litsarda im Nordwesten der Insel. Hühner gackern fröhlich, als sie durch das hohe Gras marschieren. Der Hofhund liegt an der Kette, wie in so vielen Farmen und Anwesen auf Griechenlands größter Insel. Doch jetzt kommt nur selten ein Auto vorbei, denn es sind kaum Touristen da.

Der Winter gibt einen ganz anderen Takt vor als die vollen Sommermonate mit Abertausenden von Touristen aus aller Welt, die die Mittelmeer-Strände belagern und die Insel erkunden.

Die Kräuter duften auch im Winter intensiv

Bei Giannis Bouleros wachsen die verschiedensten Kräuter. Der Lavendel riecht auch im Winter intensiv, der Rosmarin schimmert sattgrün. Er pflückt Fenchel, Calendula und Minze. "Das brauchen wir dann für den Salat", erklärt Giannis. Im Gewächshaus zieht er die jungen Pflanzen, die im Frühjahr hinaus ins Freie kommen. "Jetzt ist es noch zu kalt, und auch zu nass." Tomaten, Auberginen, Zucchini hat er ausgesät.

Was der junge Mann nicht selbst im Garten hat, das haben die Nachbarn. Orangen- und Zitronenbäume zum Beispiel, die auch im tiefsten Winter mit Früchten behangen sind. "Wir tauschen", sagt der Landwirt, der sich den Traum von einer nachhaltigen Farm erfüllt hat.

Giannis ist außerdem ein hervorragender Koch. Zusammen mit seiner Freundin Julie, einer Köchin aus Seattle, die es aus dem Nordwesten der USA auf die griechische Insel verschlagen hat, zeigt er Touristen die kretische Küche. Im Winter in seinem kleinen Haus, im Sommer auf der großen Terrasse mit dem alten Holzofen.

Ziegenfleisch und Gemüse aus dem Garten

"Wir essen gern Fleisch hier auf der Insel", sagt Giannis. Schafe und Ziegen leben in großer Zahl in den Bergen, auch Schwein kommt häufig auf die Teller. "Nur direkt am Meer essen auch die Einheimischen am liebsten Fisch."

Dazu serviert Giannis das Gemüse, das in seinem Garten wächst. Die Gäste arbeiten mit, sie schälen und schneiden. Alles kommt in einen großen Bräter hinein: Ziegenfleisch, in handgroße Stücke geschnitten, Möhren, Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel, Gewürze, Kräuter. Dann gießt der Koch das Ganze mit ordentlichen Mengen Olivenöl und Hauswein an und der Bräter verschwindet im Ofen. Für eineinhalb Stunden oder zwei. Besser noch länger. "Dann wird das Fleisch schön weich."

Während das Essen im Ofen schmort schauen Freunde und Nachbarn vorbei, ein befreundeter Winzer bringt ein paar Flaschen Rotwein mit und bleibt kurzerhand zum Essen. "Schon seit 4000 Jahren wird auf der Insel Wein angebaut und gekeltert", sagt Pantelis Sapounakis, der Winzer. Die Böden und das Klima seien nicht nur für Oliven optimal, sondern auch für Rotwein.

Olivenöl als Lebenselixier

Giannis und Julie erzählen derweil, was sie alles herstellen. Überall an der Decke hängen kleine Kräutersträuße zum Trocknen. Und natürlich das Olivenöl, das sie hier selbst pressen. "Davon brauchen die Kreter extrem viel", sagt Maria Chavaledaki. Sie betreibt zusammen mit ihrer Familie eine kleine Presse, in der nach alter Methode Öl gepresst wird: mit zwei riesigen Steinen, die die Oliven zerquetschen.

"Fast jeder Haushalt presst in Kreta sein eigenes Öl, viele Menschen besitzen ein paar Olivenbäume", sagt Chavaledaki. 35 Millionen Bäume stehen nach offiziellen Angaben auf der Insel. Der Statistik zufolge verbraucht jeder Kreter rund 50 Liter Öl pro Jahr - mancher sieht es als Lebenselixier. "Mein Opa ist 96 Jahre alt und trinkt jeden Morgen vor dem Frühstück einen Schluck Olivenöl und isst einen Löffel Thymianhonig", erzählt Maria.

Skitouren auf der Mittelmeerinsel

In Chania und Heraklion, den beiden großen Orten, können Besucher auch im Winter durch die Gassen bummeln und die Sehenswürdigkeiten anschauen. Und die Palastruinen in Knossos - unweit von Heraklion - sind ganzjährig geöffnet. Doch wer in dieser Jahreszeit kommt, möchte ohnehin in der Regel etwas Anderes. "Die meisten Besucher kommen, weil sie die Natur genießen wollen", sagt Tourguide Nikos.

Wandern, Radfahren und sogar Skifahren ist möglich. "Allerdings haben wir keine Lifte oder eine richtige Infrastruktur in den Weißen Bergen", erläutert Nikos. Stattdessen müssen Tourenskifahrer sich die Felle unter die Bretter legen und erst die Berge erklimmen, die sie heruntersausen wollen.

Butterzartes Ziegenfleisch in Pergament

Wer von Chania nach Drakona fährt, kommt bei Stelios Trilyrakis vorbei - der Gastwirt hat auch im Winter sein kleines Restaurant Ntounias hoch in den Bergen geöffnet und kocht, wie es schon seine Mutter und seine Großmutter machten: auf einem offenen Feuer vor dem Haus. Eine gusseiserne, schwere Pfanne und zwei Töpfe stehen auf dem Herd. Darin köcheln Fleisch und Gemüse. Stelios hat alles selbst bei der Jagd erlegt oder im eigenen Garten geerntet.

Das Ziegenfleisch, das Stelios eingewickelt in Pergament an den Tisch bringt, ist so weich, dass es sich ohne Messer zerteilen lässt. "Das Fleisch hat 24 Stunden in einem Erdloch gegart", erklärt Stelios. Tsatsiki gibt es auch - aber im Winter mit Möhren. "Die Gurken haben jetzt keinen guten Geschmack", sagt er.