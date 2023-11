Fisherman's Wharf San Francisco: Neues Riesenrad steht direkt am Wasser

San Francisco (dpa/tmn) – Ausblicke auf Alcatraz und die Golden Gate Bridge: Im Hafenviertel der kalifornischen Stadt geht es nun auch hoch hinaus - und herum.

Im Hafenviertel Fisherman's Warf in San Francisco steht nun ein Riesenrad direkt am Wasser. Bei der Fahrt in den Kabinen gibt es Panoramablicke auf die Golden Gate Bridge und die ehemalige Gefängnisinsel Alcatraz.

Das 46 Meter Skystar Observation Wheel steht am Pier 43. Vorher war das Riesenrad nach Angaben von San Francisco Travel im Golden Gate Park im Betrieb – dort wurde es abgebaut und in Fisherman's Wharf wieder errichtet. Das Viertel zählt zu den Touristenmagneten der kalifornischen Stadt. Die historischen Straßenbahnen der F-Line halten am Riesenrad.

Eine Fahrt im Skystar Observation Wheel kostet für Erwachsene 18 US-Dollar (16,60 Euro). Kinder zwischen drei und zwölf Jahre sowie Menschen über 65 Jahre zahlen 12 US-Dollar (11 Euro). Die 36 Kabinen des Riesenrads sind klimatisiert. Öffnungszeiten: täglich von 10.00 bis 22.00 Uhr. (Infos: www.skystarwheel.com)