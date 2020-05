Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Roster in Geld fürs Stadtrodaer Freibad verwandelt

Bei einer Spendenaktion für den Freibadverein Kahla sind 400 Euro zusammengekommen. Die Betreiber des Alten Schützenhauses hatten am 1. Mai eine Spendenbox aufgestellt und warfen 50 Cent pro Bratgut hinein. „Wir wollten einfach ein Zeichen setzen in Corona-Zeiten. Die Vereine haben auch ihre Sorgen“, sagte Jörg Störtzer vom Schützenhaus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Aktion, die fleißig beworben wurde, stieß auf offene Ohren. Es gab einige Kunden und auch Firmen, die zusätzlich Geld in das Sparschwein steckten. Die Volksbank in Kahla packte noch einmal 200 Euro drauf. Am Donnerstag nahm Ulf Ryschka, stellvertretender Vereinsvorsitzender, die zwei Schecks entgegen. Seine erste Reaktion, als er die Summe hörte, war: „Ich bin geplättet. Ich finde die Idee klasse. Ich bin sicher, Hand in Hand kommen wir durch diese Krise.“

Wann das Freibad wieder öffnet, konnte er nicht sagen. „Ich hoffe, im Juni.“ Ryschka erwartet in der kommenden Woche vom Landratsamt entsprechende Festlegungen und Bestimmungen.