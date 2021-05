Berlin. TV-Geräte werden immer flacher – auf Kosten des Lautsprecher-Sounds. Abhilfe schaffen kompakte Zusatzboxen. Fünf Soundbars im Test.

Gutes Bild – aber ein vergleichsweise schlechter Ton: Weil Flachbildfernseher immer schlanker werden, ist in ihrem Gehäuse kaum noch Platz für einen vernünftigen Bass oder gar räumlichen Klang. Viele Filme und Serien werden aber so produziert, als seien sie fürs Kino gemacht – mit kraftvollem und dynamischem Sound. In der Regel leidet darunter die Verständlichkeit von Dialogen.

Viele Zuschauer drehen darum ständig an der Lautstärke, um Stimmen gut zu verstehen, aber bei Explosionsgeräuschen nicht vom Sofa zu fallen. Um dieses Ärgernis zu vermeiden, kann sich die Anschaffung einer Lautsprecheranlage lohnen.

Starkes Argument für sogenannte Soundbars: Sie sind in der Regel so klein und flach, dass sie fast unterm Fernseher verschwinden. Ob sie dabei aber auch so gut klingen wie große Surround-Anlagen, hat IMTEST, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe, bei fünf beliebten Modellen überprüft.

Soundbars mit und ohne Rundum-Klang

Bei einer Soundbar sind mehrere Lautsprecher in einem einzigen Gehäuse untergebracht. Je nach Modell befindet sich sogar der Lautsprecher für ganz tiefe Töne (Subwoofer) direkt in der Lautsprechereinheit. Alternativ wird er zu einigen Soundbars auch als Extra mitgeliefert – wie etwa bei den Testkandidaten von Sony, Teufel und LG.

Gut gelöst: Der Subwoofer von Teufel passt entweder stehend hinter oder liegend unter die Couch. Die gewählte Position lässt sich per Drehregler einstellen. Bei der LG- und der Teufel-Soundbar sind zusätzlich noch jeweils zwei Satelliten-Lautsprecher dabei.

Anders als die meisten klassischen 5.1.- oder 7.1.-Surround-Anlagen brauchen die kleinen Satelliten der Soundbars keine Kabelverbindung zu einem Receiver – der Ton wird hier per Funk übertragen.

Eine dezente Soundbar genügt oft für guten TV-Klang und ersetzt klobige Boxen im Wohnzimmer Foto: istock / iStock

So gut klingt der TV-Sound im Test

Den besten Klang im Test bot LGs DSN11RG mit einem guten Gleichgewicht zwischen basslastigen und hochtönigen Soundeffekten – nicht zu scharf, nicht zu knallend. Fernsehstimmen schallen jedoch etwas zu dünn und dumpf aus der Soundbar.

Die Citation Multibeam 700 von Harman Kardon sorgte bei der Musikwiedergabe für ein weitgehend ausgeglichenes Soundbild. Nur die Tiefen könnten hier etwas ausgeprägter sein. Sowohl Teufels Cinebar 11 als auch die Sonos Arc lieferten einen ordentlichen Sound mit guter Brillanz.

Alle Soundbars aus dem Test empfingen den TV-Ton per HDMI-Kabel via Audiorückkanal (ARC). Bluetooth, etwa für den kabellosen Musikempfang vom Smartphone, bieten die getesteten Soundbars ebenso wie Wlan zur Einbindung ins Heimnetz. Einzig Sonys HT-G700 unterstützt kein Wlan.

Die Soundbars von LG, Harman und Sonos ermöglichen zudem Multiroom. Das heißt: Der Sound lässt sich auf weitere Netzwerk-Boxen verteilen, die auch in anderen Räumen aufgestellt werden können. Passend dazu: Soundbeamer: Diesen Lautsprecher hört nur einer im Raum

Soundbar-Modelle von dezent bis groß

Ist schon ein großer Fernseher an der Wohnzimmerwand montiert oder steht auf einem TV-Möbel, ergibt das Zusammenspiel mit einem Zweitgerät davor oft ein wenig harmonisches Bild. Wer sich etwa für den Testsieger von LG entscheidet, muss einen 1,44 Meter langen, schwarzen Barren unterbringen – der längste und wuchtigste im Test.

Es gibt auch deutlich kleinere Soundbars wie Harman Kardons Citation Multibeam 700 (0,79 Meter). Die Cinebar 11 von Teufel ist in Schwarz oder Weiß erhältlich und liegt größentechnisch mit einer Länge von 0,95 Meter und knapp 6 Zentimetern Höhe im Mittelfeld.

Vor dem Kauf sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, dass die Soundbar nicht zu hoch ist. Mit knapp neun Zentimetern Höhe etwa passt die zwar schicke, aber recht große Sonos Arc nicht unter jeden Fernseher.

So klappt die Bedienung der kompakten TV-Boxen

Am einfachsten ließen sich die Geräte von Harman Kardon, Teufel und Sonos in Betrieb nehmen. Die Einstellung der Soundbars sowie die Lautstärkeregelung erfolgen über klassische Fernbedienungen. Ausnahme: die Arc von Sonos. Dort ist eine App für iOS und Android ein gleichwertiger Ersatz.

Alle Soundbars sind auch direkt über Sensortasten am Gerät bedienbar. LG, Citation und Arc lassen sich zudem via Google Home oder Alexa per Sprachbefehl steuern.

Fazit: Das ist die beste Soundbar im Test

Die LG DSN11RG ist zwar die größte Soundbar im Test, ihre Klangwiedergabe ist aber top, und auch die Ausstattung mit zusätzlichem Subwoofer und zwei Satellitenboxen ist vorbildlich – wie bei der Cinebar 11 von Teufel. Der Preis-Leistungs-Sieger von Harman Kardon klingt ebenfalls gut und bietet insgesamt die einfachste Steuerung im Test.

1. Platz: DSN11RG - LG / IMTEST Siegel: Testsieger Ausgabe 4-2021

Preis: 1599 Euro

Wie für Kinofans gemacht: Bei der Wiedergabe von Filmen mit Dolby Atmos konnte die LG DSN11RG im Test überzeugen.

+ Funk-Subwoofer und zwei rückseitige Lautsprecher.

- Wuchtig und lang (1,44 Meter), teilweise etwas wenig Stimmvolumen.

Ergebnis: gut 1,9

2. Platz: Multibeam 700 - Harman Kardon / IMTEST Siegel: Preis/Leistungssieger Ausgabe 4-2021

Preis: 499 Euro

Zwei seitliche Hochtöner und fünf nach vorne ausgerichtete Tieftöner sorgen bei der Citation für raumfüllenden Surround-Klang.

+ Stimmen und Effekte sind deutlich und ausgewogen.

- Ortung bei Raumklang-Effekten manchmal etwas schwierig.

Ergebnis: gut 2,2

3. Platz: Cinebar 11 „4.1-Set“ - Teufel

Preis: 699,99 Euro

Klein und schnittig: Dank angeschrägter Ecken passt die Soundbar gut direkt vor einen TV oder je nach Fuß auch darunter.

+ Toller tiefer und präziser Bass-Sound via Funk-Subwoofer.

- Bei Musikwiedergabe etwas zu flach in den Höhen und Mitten.

Ergebnis: gut 2,5

3. Platz: Arc - Sonos

Preis: 899 Euro

Auch ohne Extra-Subwoofer und Rücklautsprecher liefert die Arc guten Rundum-Klang und „zieht“ den Zuhörer in das TV-Geschehen.

+ Unterstützt Google Home, Chromecast und AirPlay.

- Sprach- und Musikwiedergabe teilweise etwas schwach.

Ergebnis: gut 2,5

5. Platz: HT-G700 - Sony

Preis: 449 Euro

Die 3.1-Kanal-Soundbar mit Dolby Atmos sorgte im Test für eine recht saubere Sprachwiedergabe – auch mit tiefem Klang.

+ Schön flach (6,4 Zentimeter), passt daher gut unter ein TV-Gerät.

- Klingt bei Musik trotz Subwoofer etwas hohl, Tiefen fehlen.

Ergebnis: befriedigend 2,7

Mehr zum Thema